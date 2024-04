La razón por la que Junior no quería seguir jugando contra Millonarios en El Campín

Archivado en: •

Millonarios y Junior se enfrentaron este 17 de abril en el Estadio El Campín por la fecha 17 de la Liga Colombiana. Ambos equipos necesitaban ganar el encuentro y protagonizaron un vibrante duelo que finalmente dejó como ganador al equipo local con un marcador de 3-2.

Más allá del marcador final, el encuentro dejó un sabor amargo por la actitud polémica y reprochable que tuvieron los jugadores del Junior. Los futbolistas del equipo barranquillero no querían reanudar el partido luego del 1-0, anotado por Leonardo Castro.

Le puede interesar: ¡Polémica en la Liga! Jugadores de Junior se quedan quietos en protesta contra Millonarios

Antes de la primera anotación de Castro, que se dio tras un tiro de esquina cobrado por Jhoan Hernández, hubo una acción de ataque de parte del equipo local que estuvo precedida por una falta de Leonardo a Edwin Herrera. Lo que le molestó al club barranquilleros es que el árbitro Jorge Duarte no amonestó al futbolista de Millos.

¿Por qué Junior no quería seguir jugando contra Millonarios?

Tras la falta de Castro a Herrera, los futbolistas de Junior se quedaron quietos y sin ánimos de continuar el partido. De hecho, el equipo barranquillero demoró casi cuatro minutos en querer reanudar el juego. Sin embargo, cuando lo hicieron, se quedaron parados y por poco Castro marca el segundo tanto de Millonarios.

Al finalizar el partido, todos los jugadores de Junior aparecieron en la rueda de prensa posterior al partido para explicar a qué se debió su actitud en la cancha. La vocería la tomó Didier Moreno, capitán del equipo.

Mire también: ¡Con calculadora en mano! Esto necesita Millonarios para clasificar a los cuadrangulares

“Si queremos que nuestro fútbol mejore hay muchas cosas que mejorar. Lo que pasó hoy no puede seguir pasando. Hay un juez que tiene unos ayudantes que le están marcando que tiene una falta y él, por soberbia, no la quiere sancionar. Desencadena una serie de errores que terminan perjudicando a Junior en el juego”, dijo Moreno.

Asimismo, añadió que “No queremos quitarle méritos a Millonarios por su victoria, pero sí sentar un precedente. Un árbitro, dentro del terreno de juego, no puede decirnos a los jugadores que ellos no son profesionales y que él vio que era falta, pero que no la quiso sancionar. Eso no puede seguir pasando en nuestro fútbol si queremos dar un salto de calidad”.

Didier Moreno acerca de lo que ocurrió en el primer tiempo. pic.twitter.com/PX3baRbzUN — George Michael (@GMDLHM) April 18, 2024

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱