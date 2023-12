James Rodríguez revela el contacto más famoso en su WhatsApp y le dicen “agrandado»

Archivado en: •

James Rodríguez se encuentra en vacaciones y aprovechó para hacer algunas entrevistas. El jugadores respondió algunas preguntas pocos comunes y esta fue la reacción de los usuarios a lo que dijo.

El futbolista estuvo en una entrevista con el creador de contenido llamado @pelicangervideos. En esta, le preguntó por su contacto más famoso y también recordó la época de oro que vivió en el Mundial de Brasil 2014.

El contacto más famoso

James Rodríguez respondió cuál es el contacto más famoso que tenía entre sus contactos y como muy pocos, puede darse el lujo de decir que es Cristiano Ronaldo. El colombiano también habló sobre la relación que tienen.

Aseguró que, hace mucho no habla con él, pero probablemente era el más famoso de sus contactos. Además, resaltó que en el Real Madrid tenía una muy buena relación con él y con Marcelo.

¿Messi o Cristiano?

James también habló sobre la comparación que constantemente existe entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Aseguró que, no puede llegar a compararlos porque son dos jugadores que le aportaron mucho al fútbol.

“Uno no puede comparar a los jugadores que han revolucionado el fútbol porque los dos tipos con sus talentos han hecho que el fútbol llegue a un lugar único”, dijo.

Después de eso, mencionó varias cualidades que tienen los dos jugadores, Cristiano con su forma física, diciendo que es un gran atleta y Messi con su talento que es natural. Por eso, dijo que para él no era justo compararlos.

Mundial de Brasil 2014

James también aprovechó para hablar sobre el Mundial de Brasil 2014, comentó que, en este, estaba bastante “dulce” y tenía facilidad para concretar balones. Dijo que su primera fase había sido buena, pero después mejoró mucho ante Uruguay.

Además, habló sobre el partido de Brasil contra Alemania en el que golearon a la selección local por 7-1. James aseguró que eso no le hubiera pasado a Colombia y que hubieran salido a pelear más el partido.

“No, como estábamos no, le hubiéramos dado lucha, le hubiéramos dado lidia, no nos hubieran metido 7. Yo me acuerdo que yo lo estaba viendo en casa y bueno estaba con una gente y yo decía por qué no nos dejaron pasar, le hubiéramos dado guerra”, dijo James.

La reacción de James a fotos del 2014 y 2023 por goles a Uruguay

Luego de que James le marcó a Uruguay en la tercera fecha de Eliminatorias, se recordó su presentación en Brasil 2014.

Las dos celebraciones que hizo James fueron bastante parecidas, ambas señalando con la mano derecha. Lo único que cambió fue el gesto que hizo, en la del partido de Uruguay del 2023 estaba más emocionado.

Al colombiano lo abordaron en la zona de prensa y aseguró que, aunque hayan pasado los años y este un poco más arrugado, hay cosas que no cambian.

“Un poquito más arrugadito, pero hay cosas que no cambian, es verdad. Es que ya pasaron 9 años, un poquito más arrugadito, pero es la misma foto”, comentó James.