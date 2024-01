Empleadas se agarraron en un restaurante y hasta se tiraron botellas

Un hecho de intolerancia se presentó en Estados Unidos luego de que dos mujeres se fueran a los golpes en un restaurante. El video ha causado todo tipo de comentarios al respecto por la fuerte pelea.

No se conocen los motivos de la pelea entre las dos mujeres, pero el video se volvió tendencia. En este, se puede ver que las dos están bastante molestas y aunque una persona intenta separarlas, no puede.

El hecho sucedió en IHOP, que es una cadena de restaurantes de Estados Unidos, que se especializa en desayunos. En un video que fue compartido en redes sociales, se puede ver que una persona muestra que en la cocina dos mujeres se pelearon.

En la grabación, se ve cómo se acumularon algunas personas a la salida de la cocina y la puerta estaba abierta, por eso las personas pudieron ver la pelea. Allí las dos mujeres se estaban peleando.

Una de ellas tenía agarrada a la otra y estaba intentando halarle el cabello. Sin embargo, un hombre las intenta separar y aunque en un principio parece que lo lograra, después las mujeres siguen en su conflicto.

Una de ellas agarra un condimento que había en la cocina y se lo lanza, mientras que la otra también le responde con otro utensilio. Al final, una de ellas se corre y la otra se va para la puerta.

La pelea ha causado todo tipo de comentarios en redes sociales y muchos usuarios se mostraron indignados por la situación.

Un video en el que se puede ver una pelea entre mujeres se volvió tendencia en redes sociales. En las imágenes se perciben los fuertes golpes que se dieron y varias personas se vieron afectadas.

La grabación inició con dos mujeres que se estaban peleando y agarrándose del cabello. En ese momento se chocan con una puerta de un baño portátil y pierden el equilibrio cayendo dentro de este.

Lo curioso de este momento es que ahí había una mujer y salió bastante asustada ante la situación. En la pelea se metió otra muchacha que quiso ayudar a separarlas, pero no tuvo éxito.

Después, otra mujer que iba pasando y vio la situación, en lugar de ayudar a separarlas, inicio a jalarles el cabello. La mujer tenía tanta rabia que logró sacarlas del baño a punta de jalonazos.

A la mujer que sacó del baño, se podía ver que le estaba jalando el cabello fuertemente y también le estaba dando golpes en la cabeza. En ese momento, se encuentra con uno de los organizadores del evento en el que estaban y las logró separar.

Sin embargo, la última mujer que llegó siguió buscando pelea y se devolvió al baño para continúan golpeando a la otra muchacha. Una de las personas que estaba separando a las mujeres, botó a una de ella al suelo, para evitar que le siguieran pegando.

There couldn’t be a worst place for something like this to happen. pic.twitter.com/Z0VPlNOmAl

— Catch Up (@CatchUpFeed) August 31, 2023