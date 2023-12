Hinchas de Colombia se pelearon entre ellos durante partido amistoso contra México

Archivado en: •

Durante el partido amistoso entre Colombia y México, que se llevó a cabo este 16 de diciembre en Los Ángeles, el ambiente deportivo se vio empañado por lamentables incidentes entre aficionados de la Tricolor. Mientras el equipo nacional se alzaba con una victoria de 2-3 sobre México, la atención se desvió hacia enfrentamientos entre hinchas colombianos antes, durante y después del encuentro.

El encuentro futbolístico, que concluyó la temporada 2023 para ambas selecciones, destacó no solo por los goles y la emoción en el terreno de juego, sino lamentable por el reprochable comportamiento que tuvieron algunos hinchas colombianos en la tribuna del United Airlines Field at the Memorial Coliseum.

Las confrontaciones iniciaron en los alrededores del estadio y se intensificaron en las gradas, llevando a las autoridades a intervenir para controlar la situación. Reportes indican que se realizaron detenciones y se confiscaron armas blancas tras los fuertes enfrentamientos.

Hinchas de Colombia se pelearon en partido contra México

Las primeras versiones apuntan a que las disputas antes, durante y después del partido amistoso entre Colombia y México se llevaron a cabo entre seguidores del América de Cali y el Bucaramanga.

Las redes sociales fueron testigos de varios videos que circularon mostrando la gravedad de estas peleas entre hinchas colombianos. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido un comunicado oficial respecto a los resultados de dichos incidentes.

El partido en sí, protagonizado por la Selección Colombia que revirtió un marcador en contra de 2-0 con goles de Andrés Reyes, Roger Martínez y Carlos Gómez, tuvo momentos de gran intensidad. Mientras que México logró anotar a través de Omar Govea y Guillermo Martínez, los colombianos mantuvieron una ligera ventaja en posesión de balón durante la primera mitad del encuentro.

A pesar del vibrante desempeño del equipo en el terreno de juego, la noticia triste de la jornada fue la inusual confrontación entre seguidores colombianos, recordando que el espíritu deportivo debe prevalecer en todo momento, independientemente del resultado en el campo.

