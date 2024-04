Ella es la hija de Dave Mustaine, de Megadeth; dicen que heredó el talento de su padre

Archivado en: •

Dave Mustaine es uno de los cantantes más importantes en la historia del thrash metal. El artista, exintegrante de Metallica y líder de Megadeth, ha sido uno de los nombres más prominentes en este género.

Mustaine ha logrado cautivar a su público a lo largo de los años gracias a su habilidad con la guitarra y la profundidad que imprime en las letras de Megadeth, llegando al punto de abordar varios temas socialmente polémicos.

La banda ha conseguido varios éxitos de crítica social en sus álbumes, y así lo muestra en los títulos de sus producciones, como ocurrió con ‘Peace Sells… But Who’s Buying?’.

Gracias a esto, han acumulado una gran cantidad de fanáticos que siguen fielmente a la banda. Esto quedó demostrado recientemente cuando Megadeth deslumbró con su talento en la ciudad de Bogotá en una doble cartelera en el Movistar Arena.

Dave Mustaine ha logrado una exitosa relación de amor junto a Pamela Anne Casselberry. Esta mujer ha acompañado al cantante desde 1991, y como fruto de su amor han tenido varios hijos, entre quienes se encuentra Electra Mustaine.

La joven posee 26 años. Nacida en 1998 la joven ha llamado la atención en sus redes sociales, no solo por su belleza, sino también por su talento.

Mustaine se ha referido varias veces a su hija, e incluso ha utilizado sus redes sociales para felicitarla cuando ha cumplido años. A través de dichos post, Dave se refiere a Electra como una persona maravillosa, por lo que siente que es un honor y un privilegio ser su padre.

Happy birthday Electra. You are a wonderful daughter and it’s my privilege, and an honor to be your dad. I can’t wait for many more years ahead. I love you. @electramustaine pic.twitter.com/Y91zBMxjUP

