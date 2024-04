Fanáticos de Megadeth responden cómo se pronuncian sus discos y las respuestas son oro

Archivado en: •

Megadeth es una de las bandas más exitosas en la historia del metal. Los liderados por Dave Mustaine poseen varios discos históricos en su repertorio, sin embargo, algunos pueden resultar difíciles de pronunciar por su largo nombre.

La banda cautivó al público colombiano con su doble fecha estos pasados 21 y 22 de abril. Los presentes en el Movistar Arena disfrutaron ‘headbanging’ al ritmo del thrash metal de la agrupación.

Puntualmente, las canciones interpretadas por esta banda son de un ritmo muy rápido, Por lo que pronunciar algunas palabras en inglés puede ser complicado para sus fanáticos extranjeros.

Para despejar estas dudas, desde Radioacktiva les preguntamos a algunos de sus fanáticos sobre el nombre de sus discos, y las respuestas no decepcionaron.

Aunque con esto se buscaba aclarar algunos errores que se producen al mencionar los nombres de estos álbumes, sus fanáticos no mostraron el mejor dominio del inglés.

Así les fue a los fanáticos de Megadeth

En algunos casos, los fanáticos se mostraron dubitativos y tartamudeaban al decir las palabras en inglés.

Otros incluso sabían de qué disco se trataba, pero al intentar pronunciar, decían otras palabras totalmente distintas.

Un ejemplo de esto, se presentó con el disco ‘Youthanasia’, el cual un seguidor pronunció como ‘Yu Anastasia’.

Estos errores provocaron risas, aunque para muchos fue curioso, dado que las canciones de Megadeth son en inglés, lo que podría dificultar su interpretación para algunos fanáticos.

El nerviosismo de algunos era tal, que incluso preferían pronunciar los nombres de los discos en español, y así evitar cometer un grave error con el inglés.

No son los únicos

Sin embargo, los fanáticos de Megadeth pueden tener cierto consuelo, ya que no son los únicos a los que les cuesta el inglés. Algunas personalidades famosas también han mostrado deslices al intentar hablar en una segunda lengua.

Un ejemplo de esto fue Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, quien intentó enviarle un mensaje a su similar de los Estados Unidos, Joe Biden.

Pero, la pronunciación de este mensaje no fue la mejor.

El mandatario venezolano quiso decir ‘If you want, I want. If you don’t want, I don’t want’. No obstante, su intento dejó que desear.