¿Se las sabe? Estas son las canciones de Megadeth más tocadas en concierto

Megadeth ha sido, desde hace varios años, una de las bandas más reconocidas del thrash metal. La agrupación, considerada la mayor contrincante de Metallica en el género, ha alcanzado gran éxito con el tiempo.

Su líder, Dave Mustaine, decidió fundar la banda después de que se consumara su salida de Metallica debido a inconvenientes con sus excompañeros de agrupación.

Esta exitosa banda, después de muchos años de espera, anunció su regreso a Bogotá en lo que será un ansiado concierto el próximo 21 de abril.

Los fanáticos del thrash metal se sintieron tan emocionados por la llegada de Megadeth a la capital que, en pocas horas, agotaron la boletería, por lo que Mustaine y sus compañeros también tocarán el 22 de abril en una segunda fecha.

Con un anuncio tan esperado, los fans de Megadeth deben estar ansiosos por escuchar varios ‘temazos’ de la banda. Por eso, es importante saber qué canciones podrían tocar.

¿Cuáles son las canciones más tocadas en vivo por Megadeth?

Megadeth ha gozado de bastante éxito, y varios de sus sencillos han trascendido en la historia de la música. Sin embargo, al igual que otras agrupaciones, Megadeth tiene varias canciones que pueden considerarse infaltables en sus conciertos.

La banda, fundada en 1983, tiene 16 discos de estudio. Sin embargo, sus más exitosos en términos de ventas han sido: ‘Countdown to Extinction’ (1992), ‘Rust In Peace’ (1990), y ‘Peace Sells… But Who’s Buying?’ (1986).

Debido al gran recibimiento que han tenido estas producciones entre sus fanáticos, la mayoría de sus temas han sido tocados en vivo.

Tal es el caso de ‘Peace Sells’, éxito incluido en el disco mencionado en tercer lugar. Esta canción ha sido tocada aproximadamente más de 1.000 veces, siendo 2010 el año en que más se tocó.

En el disco ‘Rust In Peace’ también se pueden encontrar varias joyas, como es el caso de ‘Holy Wars… The Punishment Due’. Esta canción es la segunda más tocada por la banda, con 1.731 veces.

Lo mismo ocurre con ‘Hangar 18’, también incluida en ‘Rust In Peace’. Esta canción ha sido tocada 1.654 veces por Megadeth, y su primera vez incluida en un setlist de la banda fue en el año 1990, cuando se presentaron en el Monopoly’s de Riverside.

El resto de la lista está compuesta por ‘Symphony of Destruction’ con 1.650 veces y ‘In My Darkest Hour’ con 1.372.

En promedio, su show tiene una duración de 3 horas, durante las cuales la banda toca una lista de más de 15 temas. En ella, sus fanáticos podrán escuchar las canciones mencionadas previamente y más éxitos de Megadeth.