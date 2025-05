Estos son los nuevos horarios de Monsters of Rock 2025 tras cancelación de Scorpions

El festival Monsters of Rock, uno de los eventos más importantes para los seguidores del hard rock y el metal en América Latina, se celebra este año en Bogotá con una alineación destacada. Sin embargo, en la antesala del evento, se confirmó la ausencia de uno de sus actos principales: la banda alemana Scorpions, que canceló su presentación a pocas horas del inicio del show.

La decisión fue tomada debido a problemas de salud del vocalista Klaus Meine, quien aún no se recupera del virus y la infección respiratoria que ya había obligado al grupo a cancelar su show en Buenos Aires días antes. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la banda expresó su pesar por no poder actuar en Bogotá y ofreció disculpas a sus seguidores colombianos, asegurando que esperan poder regresar al país en el futuro.

“Con gran pesar Scorpions no podrán actuar en Bogotá esta noche. Klaus todavía no se ha recuperado del virus y la infección respiratoria que forzó la reciente cancelación de Buenos Aires para Scorpions y lamentablemente sigue sin poder cantar. La banda envía disculpas masivas a todos sus fieles fans en Colombia y nuevamente están muy decepcionados por no poder tocar en uno de sus países favoritos”, indica el comunicado.

Pese a la cancelación de Scorpions, el festival mantiene una programación con varias agrupaciones reconocidas en la escena del rock. Judas Priest, Europe, Opeth, Darkness y Kronos siguen en pie con sus presentaciones.

Nuevos horarios del Monsters of Rock 2025

Tras el anuncio de la cancelación de Scorpions, los organizadores del evento, Páramo Presenta, compartieron una actualización en los horarios de las bandas. Europe y Opeth tendrán presentaciones extendidas. Estos son los nuevos horarios oficiales:

15:05 – The Darkness

– The Darkness 16:05 – Kronos

– Kronos 17:20 – Opeth

– Opeth 19:20 – Europe

– Europe 21:35 – Judas Priest

El festival continúa según lo previsto y se espera que los asistentes disfruten de una jornada intensa con el cartel restante.