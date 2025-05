¿Qué significa “Strawberry Fields Forever”? Así surgió el título de la canción de los Beatles

Hay canciones que no solo suenan en los parlantes, sino que se quedan pegadas en el alma. “Strawberry Fields Forever” es una de esas joyas que, más que música, parece una puerta a otro mundo. Y aunque todo el planeta ha escuchado esta canción de los Beatles mil veces, no todos saben de dónde viene ese título tan… ¿frutal? Bueno, hagarrá algo para picar, porque la historia detrás de este clásico tiene más sabor del que parece.

Resulta que no se trata de un campo lleno de frutillas mágicas ni de una granja psicodélica. El título, en realidad, viene de un lugar real: Strawberry Field, así, en singular. Era un orfanato del Ejército de Salvación ubicado en Liverpool, justo a unas cuadras del rincón donde John Lennon pasaba su infancia. ¿La conexión? Lennon solía escaparse ahí. Para él, ese sitio era mucho más que un edificio con chicos huérfanos: era su escondite, su lugar secreto, su cápsula de escape cuando el mundo le quedaba incómodo.

El lugar tenía todo para alimentar la imaginación de un futuro Beatle: árboles altos, rincones salvajes, paredes donde treparse y, por supuesto, ese aire de misterio que solo los niños saben leer entre líneas. No era ningún parque temático, pero para Lennon, era como Narnia con guitarras.

Ahí no importaban las reglas, ni los líos familiares, ni las preguntas incómodas. Sólo existía ese universo verde donde podía perderse sin dar explicaciones. Y eso, justamente, es lo que hace tan especial a la canción. No está hablando de frutillas ni de campos infinitos: está hablando de un lugar seguro que vivía en su cabeza, de un espacio emocional al que volvía cada vez que todo lo demás se volvía demasiado real.

Cuando años después escribió “Strawberry Fields Forever”, Lennon no estaba componiendo un hit: estaba abriendo su diario íntimo. La letra tiene ese tono onírico, medio desordenado, donde no sabes bien si está hablando de la realidad o de un sueño extraño. Pero ahí está la magia. Porque para él, Strawberry Fields no era un lugar físico, era un estado mental. Era la infancia, la libertad, el refugio.

Por eso, cuando la escuchás con atención, la canción tiene ese tono entre dulce y melancólico, como un recuerdo al que no podés volver, pero tampoco soltar. Es un paseo por los rincones de la mente de Lennon, y cada nota suena como una llave que abre una puerta distinta.

Así que la próxima vez que suene ese riff hipnótico, no pienses en frutillas ni en campos. Pensar en un chico con la mente llena de colores, trepando paredes en busca de un poco de paz. Porque al final del día, Strawberry Fields no es un lugar en el mapa. Es un lugar en el corazón.

POR : MORA