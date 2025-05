¡Señoras y señores…BAD ENGLISH Y HARDLINE!: editorial Juan Kiss

Después de la ruptura de Journey en 1987, Neil Schon, el guitarrista, no se quedó quieto. Su primer proyecto fue al lado de un veterano vocalista llamado John Waite, quien ya había alcanzado algo de figuración con una banda de finales de los 70’s llamada, The Babys, quienes tuvieron un sencillo en listas, con un éxito discreto, pero no por eso deja de ser una gran canción, Every time I think of you, y, que, como solista, tuvo un éxito mayor en 1984, con otra muy buena canción, Missing you.

Además de John Waite, estaba el teclista de Journey, Jonathan Cain, también compañero de Waite en The Babys —el bajista de la misma banda, Ricky Phillips, el baterista Deen Castronovo, quien posteriormente se uniría a Journey a finales de los 90, así se completó la formación de Bad English, uno de los últimos supergrupos de la década.

Bad english era una banda de Hard Rock fiestero, con todos los elementos que funcionaban en esa época que ya llegaba a su final, muy buenas guitarras, buen baterista y un gran cantante. Lo triste, es que la mayoría solo conoció sus Power ballads, que eran muy superiores a las de muchos de sus pares, gracias en parte a la potente voz de Waite y a la creación del prototipo de balada potente por parte de Schon durante sus años en Journey.

El grupo tuvo dos sencillos de enorme éxito —«When I See You Smile» y «Price of Love», pero lanzaron una tercera, que no funciono tan bien como las dos anteriores, pero que a mí me parece mucho mejor, Possession, además lograron que una de sus canciones, la que abre el álbum, Best of what I got, se convirtiera en parte de la banda sonora de una divertida película llamada Tango & cash, con Sylvester Stallone y Kurt Russell.

Pero mi absoluta favorita, un poder de canción que tiene todos los ingredientes del Hard Rock más brillante y talentoso, Forget me not. Todos estos ingredientes, ayudaron a que su álbum debut homónimo (lanzado en 1989 por Epic Records) lograra el disco de platino, por ventas superiores a 1 millón de copias.

Recomendadas de este trabajo:

Best of What I Got

Heaven Is a 4 Letter Word

Possession

Forget Me Not

El segundo disco, Backlash, no es ni la mitad de ese primero, y no es que sea malo, es que es una fotocopia del anterior, además de que salió en 1991. Época complicada para las bandas talentosas de Hard Rock de los 80´s.

Pero eso no frenó a Schon, quien tenía hambre de Rock duro, así que, es momento de hablar de Hardline, esta maravilla de banda surgió después del final de Bad English, con un sonido que coqueteaba con las guitarras gruesas del heavy metal, pero con las melodías y el brillo del hard rock melódico. Fundada por los hermanos Johnny y Joey Gioeli, ambos previamente miembros de Brunette, el baterista Deen Castronovo, de Bad English, y, claro, el super guitarrista Neal Schon.

El álbum debut, Double Eclipse, de 1992, que generó un par de sencillos en listados de Rock “Takin‘ Me Down“ y “Hot Cherie“, fue el único trabajo con Neil Schon, pero con el grunge y el hip-hop en ascenso, Hardline vio su fin anticipadamente.

Luego, los hermanos Gioeli decidieron formar una nueva alineación de la banda a principios de la década de 2000, pero sin mayor trascendencia.

Volvamos a ese debut, que no es solo uno de los mejores discos de Hard Rock de esa década de los 90´s, sino que, podría competir de tú a tú con cualquier álbum del mismo género salido de 1984, sin problemas, créanme.

El rango vocal de Johnny Gioeli se lo hubiera soñado cualquier banda de los 80´s, además de que lograron ajustar su look a los noventa, sin sacrificar todo lo que funciono en los 80´s, pero aquí el look es lo de menos, la música es la que se defiende solita.

El disco suena muy bien, tiene una excelente producción y mezcla, y lleno de muy buenas canciones, todo esto, junto con los contactos y el poder de Neil Schon en el mundo de la música, los llevó a una gira de conciertos junto a bandas como Van Halen y Mr. Big, nada mal.

El segundo sencillo del álbum “Hot Cherie“, que es mi canción favorita del álbum, es un cover de una vieja canción de Danny Spanos del año 1983, escrita por los miembros de la banda Streetheart, ese dato lo supe hace poco, unos seis meses atrás.

Gran banda Hardline, otra de esas grandes que debió haber tenido más suerte y longevidad.

Aquí mis canciones recomendadas:

Life ‘ s a Bitch

s a Bitch Dr. Love

Rhythm from a Red Car

Takin ‘ Me Down

Hot Cherie

Can ‘ t Find My Way

Rock n roll forever my Friends!!!

Juan Kiss.