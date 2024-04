¡Detrás de una servilleta! Así nació una de las canciones más populares de Megadeth

Symphony Of Destruction es una de las canciones más conocidas de Megadeth, la agrupación de thrash metal. El tema, escrito por Dave Mustaine, líder y vocalista de la agrupación, pertenece al álbum Countdown to Extinction, lanzado en 1992.

En 2011, Dave Mustaine le reveló al periodista Kenny Herzog cómo surgió la letra de la canción. Tras salir de una clase de artes marciales, el músico entró a un restaurante de comida rápida y ordenó sushi.

“Tomé la servilleta, le di vuelta y escribí lo que terminó siendo el coro. Me fui a casa y, ya ahí, miré el papel, inmerso en una vibra como la de Manchurian Candidate, y de ahí salió todo. Ahora bien, el riff no tengo idea de dónde salió, lo juro por mi vida”, aseguró Mustaine.

La letra habla de lo peligroso que puede resultar otorgar demasiado poder a una sola persona, ya que esta se puede transformar en “un Dios ante el cual las cabezas de las personas ruedan”. También, se menciona al Flautista de Hamelín y las ratas que siguen su melodía, en este caso, representan títeres que siguen sin cuestionar a un líder, bajo “la sinfonía de la destrucción”.

Letra en español de Symphony Of Destruction – Megadeth

Tomas a un hombre mortal

Y lo pones en control

Miralo convertirse en Dios

Mira las cabezas de las personas rodar

Rodar…

Simplemente como el Flautista de Pied

Conduces las ratas por la calle

Bailamos como marionetas,

Oscilando a la Sinfonía…

De la destrucción

Actuando como un robot

Es cerebro de metal corroído

Tratas de tomarle el pulso

Antes de que la cabeza explote

Explote…

La tierra empieza a retumbar

El poder del mundo cae

Un belicoso para los cielos

Un hombre pacífico se mantiene en alto

Alto…

Letra en ingles de Symphony Of Destruction – Megadeth

You take a mortal man

And put him in control

Watch him become a God

Watch people’s heads a-roll

A-roll

A-roll

Just like the pied piper

Led rats through the streets

We dance like marionettes

Swaying to the symphony of destruction

Acting like a robot

It’s metal brain corrodes

You try to take its pulse

Before the head explodes

Explodes

Explodes

Argh

Just like the pied piper

Led rats through the streets

We dance like marionettes

Swaying to the symphony

Just like the pied piper

Led rats through the streets

We dance like marionettes

Swaying to the symphony

Swaying to the symphony of destruction

The Earth starts to rumble

World powers fall

A warring for the heavens

A peaceful man stands tall

A-tall

A-tall

Just like the pied piper

Led rats through the streets

We dance like marionettes

Swaying to the symphony

Just like the pied piper

Led rats through the streets

We dance like marionettes

Swaying to the symphony

Swaying to the symphony of destruction