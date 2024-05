¿Qué canciones tocarán Caifanes en Colombia? Posible setlist de los conciertos

Caifanes, la banda mexicana liderada por Saúl Hernández, regresa a Colombia para celebrar 30 años de ‘El Nervio del Volcán’, su famoso álbum. La agrupación estará el míercoles 1 de mayo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico de Cali, el viernes 3 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá y el sábado 4 de mayo en La Macarena de Medellín.

‘El Nervio del Volcán’

El lanzamiento de ‘El Nervio del Volcán’, álbum de 11 canciones, por parte de Caifanes, tuvo lugar el 29 de junio de 1994. Cuenta con canciones como ‘Afuera’, ‘Miedo’, ‘Aquí No Es Así’, ‘Ayer Me Dijo un Ave’, ‘Hasta Que Dejes de Respirar’, ‘Aviéntame’, ‘El Animal’, ‘Quisiera ser Alcohol’,’Pero Nunca Me Caí, ‘El Año Del Dragón’, y ‘La Llorona’.

En una entrevista, Saúl Hernández habló de la importancia del álbum en su carrera como artista. “Es un muy buen disco que creo que vendió mucho también por el trabajo que hicimos con los otros álbumes. Gracias al Disco Negro, El Diablito, El Silencio y todo el trabajo que hicimos de por medio”, afirmó.

“Pero en ese momento no fue nada más el álbum, creo que había toda esa necesidad, esas expectativas y muchas cosas más; Sabo y Diego se salieron en el proceso, no sabíamos qué iba a pasar si seguíamos adelante. Los grupos de rock tenemos la peculiaridad de juntarnos quienes no deben estar juntos y, sin embargo, se dan cosas muy padres también; entonces, es una ironía”, añadió el músico.

Posible setlist de Caifanes durante conciertos en Colombia

Será por eso

Viento

Hasta Morir

Los Dioses Ocultos

Nubes

Para que no digas que no pienso en ti

De Noche Todos los Gatos son Pardos

Perdí Mi Ojo de Venado

Miércoles de Ceniza

Inés

El Elefante

Afuera

Te lo pido por favor – (Juan Gabriel cover)

Detrás de los Cerros – (Jaguares cover)

Antes de Que Nos Olviden

La Vida No Es Eterna

Aquí No Es Así

Detrás de Ti

Cuéntame Tu Vida

No Dejes Que…

Mátenme Porque Me Muero

Nunca Me Voy A Transformar En Ti

Nunca Te Doblarás – (Jaguares cover)

Sombras en Tiempos Perdidos

Nos Vamos Juntos

Debajo de Tu Piel

Miedo

La Célula Que Explota

La Negra Tomasa

¿Quiénes son los integrantes de Caifanes?