Esta es la canción maldita de Megadeth que no tocaron en vivo por años: ¿De cuál se trata?

Megadeth es una banda reconocida a nivel mundial. Los históricos del thrash metal han estado envueltos en varios escándalos a lo largo de su carrera musical, especialmente debido a una canción.

Parte de estos problemas se derivaron de la rivalidad constante que mantenían con Metallica, ya que su fundador, Dave Mustaine, fue miembro anterior de esa banda.

Sin embargo, algunas de sus canciones también ocultan ciertos aspectos que han afectado su reputación, aspectos que incluso algunos de sus fanáticos desconocen.

¿Cuál es la canción «maldita» de Megadeth?

Megadeth tiene 16 álbumes de estudio. Sin embargo, dentro de esta discografía, la banda tiene algunos éxitos misteriosos.

Un ejemplo de esto es ‘The Conjuring’. Esta canción está incluida en el álbum del año 1986, ‘Peace Sells… But Who’s Buying?’, pero casi nunca es tocada en vivo.

La razón de esto, fue revelada varios años atrás por el propio Dave Mustaine.

Según el fundador de Megadeth, esta canción está maldita e incluso posee una letra bastante oscura, como lo especificó durante una entrevista para:

«‘The Conjuring’ es una de las canciones más destacadas del disco. Pero desafortunadamente tiene magia negra en la letra, y prometí que nunca la tocaría de nuevo, porque hay muchas instrucciones para maleficios en esa canción. Cuando era adolescente entré en la magia negra y puse un par de hechizos en algunas personas», dijo Mustaine.

A pesar de esto, Dave reveló en una entrevista para MusicRadar en 2011 que se arrepiente de ello, y que incluso la magia negra llegó a arruinar su vida.

«Mucha gente dice ‘Dave nunca tiene un descanso’ y realmente no, entré en la magia negra y eso arruinó mi vida. Afortunadamente para mí con la ayuda del amor de mis amigos y no rendirme en tocar la guitarra, lo pude superar. Entonces miro atrás y digo… No quiero tocar ‘The Conjuring», aseguró el músico.

¿No la tocan en vivo?

Esta canción fue vetada del setlist de Megadeth desde el año 2001. Pero esto cambió en el año 2018 cuando se decidieron a tocarlo en Plzen, Republica Checa.

La decisión se debió a que en 2016, Mustaine declaró que lo reconsideraría, ya que había dejado esas prácticas atrás, y mientras no le hiciera daño a nadie, podría tocarla nuevamente.

La mantuvieron en el repertorio hasta el año 2023, cuando nuevamente fue eliminada de la lista de canciones para tocar en vivo de Megadeth.

Por otro lado, Mustaine también ha explicado que existen otras canciones ‘prohibidas’, que no tocan tan a menudo, como es el caso de ‘Black Friday’. Según el miembro de Megadeth, esta sería una buena canción para tocar, pero cuando considera el trasfondo de su letra, prefiere evitarla.