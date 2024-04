¿Cuántas veces ha venido Aerosmith a Colombia? Escenarios y las exigencias de sus shows

Archivado en: •

Aerosmith es una de las bandas más reconocidas a nivel mundial. La agrupación liderada por Steven Tyler marcó historia en el rock desde sus orígenes en los años 70.

Después de varios años sin salir de Estados Unidos, la banda originaria de Boston anunció una gira de despedida, lo que generó emoción para sus fanáticos de otros continentes, especialmente en Latinoamérica.

En caso de que esto se hubiera concretado, Colombia podría haber estado entre las opciones. Sin embargo, lo que muchos no saben es que no sería la primera vez que Aerosmith se presenta en territorio nacional.

¿Cuándo tocó Aerosmith en Colombia?

Steven Tyler y sus compañeros han tocado 3 veces en el país, todas en Bogotá.

La primera de estas ocasiones fue el 20 de mayo del 2010,en el Parque Simón Bolívar, lugar habitual para Aerosmith en la capital. En aquellas fechas, la ocasión fue el tour ‘Cocked, Locked, Ready to Rock’. Durante este espectáculo, la banda presentó un setlist de 21 éxitos, incluyendo temas usuales como ‘Crazy’ y ‘Walk This Way’.

Más noticias: Aerosmith confirmó nuevas fechas para su gira de despedida ¿Vendrá a Colombia?

Un año después la banda de Tyler volvió a Bogotá. Nuevamente en el Parque Simón Bolívar, el 3 de noviembre de 2011, Aerosmith deslumbró a los presentes. Aquel show formó parte del tour ‘Back On the Road Tour’.

Este concierto presentó 19 canciones, incluyendo éxitos como ‘Amazing’ y ‘I Don’t Want to Miss a Thing’, que no estuvieron en el primer show.

Finalmente, el último concierto de Aerosmth en Colombia data del año 2016. La banda se presentó nuevamente en el Simón Bolívar el 29 de septiembre, con su tour ‘Rock N’ Roll Rumble – Aerosmith Style’.

Aquel concierto tuvo una duración más corta, ya que contó con 17 temas. Sin embargo, los presentes vibraron al ritmo de la exitosa banda.

Durante este período, no se revelaron detalles exactos sobre las exigencias de Aerosmith y sus miembros; no obstante, en otros países, sus solicitudes no han pasado desapercibidas.

Más noticias: Steven Tyler vs. Mick Jagger: quién está más activo a pesar de la edad

Uno de los detalles curiosos que posee Aerosmith, es el pequeño cocodrilo de mascota que posee Steven Tyler, con el cual viaja a todos lados. Así que el animal seguramente también estuvo presente en Colombia durante las 3 presentaciones de la banda.

No vendrán

A pesar de las ilusiones generadas por los fanáticos latinoamericanos de la banda, Aerosmith confirmó una gira de despedida. Sin embargo, esta solo será por Estados Unidos, por lo que Colombia y el resto de países sudamericanos quedaron excluidos de su gira.