Critics Choice Awards 2024: Estos son los nominados y así puede ver la premiación

Cada año, cientos de premios se entregan en todo el mundo, sobre música, televisión y los más importantes, sobre cine. Por eso, los Critics Choice Awards 2024, llegan el próximo 14 de enero, para premiar a las mejores producciones de la pantalla grande que se estrenaron en los últimos meses.

El importante evento se va a realizar en The Barker Hangar, en Santa Mónica, Estados Unidos, hasta donde llegarán grandes estrellas del cine, quienes van a desfilar por una alfombra roja para después dar inicio a la ceremonia a las 7:00 p.m. hora Colombia.

¿Dónde ver?

Quienes estén interesados en seguir el minuto a minuto de esta importante transmisión lo pueden hacer por TNT y HBO MAX, donde podrá ver la entrega de los premios en vivo y al finalizar la ceremonia, va a tener un resumen de los mejores momentos que se vivieron durante la noche.

Entre los nominados, no solo están las películas más taquilleras del 2023, también hay algunas producciones de plataformas de streaming que han sido comentadas por diferentes usuarios en todo el mundo, entre ellas The Crown, The Last of Us, Succession, Loki.

Algunos de estos títulos se encuentran en la plataforma de Netflix, HBO, Apple TV+, Disney+, entre otros, por lo que aún hay tiempo para verlas, antes de la noche de premiación el próximo domingo desde las 7:00 p.m.

