Por medio de redes sociales, la empresa productora de toda la saga de las películas de Harry Potter, dio a conocer que la nueva serie de sobre los libros de más importantes de magia, estará disponible en los próximos meses y su transmisión oficial se hará por medio de plataformas de streaming.

En esta serie, los productores buscan contestar todas las preguntas que se hicieron los fans a lo largo de las siete películas que se han lanzado a lo largo de los últimos años, desde el nacimiento de Harry, cuando empieza en todo el mundo de Hogwarts, hasta que logró vencer al señor tenebroso.

Your Hogwarts letter is here.

Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch

— Max (@StreamOnMax) April 12, 2023