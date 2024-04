¡Comienza la recta final de My Hero Academia! Fecha de estreno y dónde ver la temporada 7

My Hero Academia es una serie de anime, basada en el manga ‘Boku no Hero’, escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi, publicado por primera vez en 2015. La historia se desarrolla en una sociedad donde es normal tener poderes especiales o dones, también llamados ‘quirk’. Pero Izuku Midoriya, el protagonista, no cuenta con ellos. Al enterarse de que no puede desarrollar ningún don, sufre bullying por parte de sus compañeros de escuela por ser diferente.

Pero eso no lo detiene, ya que decide enfrentarse a un villano para defender a uno de sus compañeros. Gracias a esto, conoce a All Might, el héroe más grande del mundo, quien le entrega su propio ‘quirk’. Gracias a esto, ingresa a una escuela, ubicada en Estados Unidos, dedicada a entrenar a la próxima generación de superhéroes.

El anime se estrenó en 2016, y desde entonces ha estrenado seis temporadas y tres películas. A continuación, le compartimos el orden cronológico de la historia:

Temporada 1 estrenada en 2016. Tiene 13 episodios. Temporada 2 estrenada en 2017. Tiene 25 episodios. My Hero Academia, dos héroes. Película estrenada en 2018. Temporada 3 estrenada en 2018. Tiene 25 episodios. Temporada 4 estrenada en 2019. Tiene 25 episodios. My Hero Academia: El despertar de los héroes. Película estrenada en 2019. Temporada 5 estrenada en 2021. Tiene 25 episodios. My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes. Película estrenada en 2021. Temporada 6 estrenada en 2022. Tiene 25 episodios. My Hero Academia: Memories, 4 episodios especiales estrenados en 2024. Temporada 7 próxima a estrenar. Tendrá 25 episodios.

Estreno temporada 7 de My Hero Academia

La septima temporada de My Hero Academia se estrenará el 5 de mayo del 2024 y estará disponible en Crunchyroll, la conocida plataforma de streaming. Con estos episodios la producción comenzará a desarrollar el final de la historia. Además, Kōhei Horikoshi, creador del manga, expresó que este se encuentra cerca.

Hasta el momento, se encuentran publicados 420 capítulos del maga. Cabe aclarar que la temporada seis adaptó hasta el capítulo 328, por lo que los dos productos se encuentran casi a la par. Se espera que la serie termine con la octava temporada.

¿Cómo leer el manga de My Hero Academia en español ?

Si desea leer esta historia de manera digital, puede hacerlo mediante la página web Manga Plus. También, se pueden adquirir los volúmenes en físico en librerías especializadas. Las fechas de publicación pueden variar debido a factores externos, por ejemplo, el capítulo 414 se retrasó por problemas de salud del autor.

Tráiler oficial temporada 7