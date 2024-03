Estas son las 10 series anime más populares: ¿se pueden ver en Colombia? Le contamos

El anime es un estilo de animación originario en Japón que ha ganado gran popularidad y audiencia a nivel global; pues estas producciones cuentan con una gran calidad de animación, tienen la capacidad de contar narrativas complejas y han difundido una cultura interesante, seguida por millones de personas en el mundo, que se han convertido en fanáticas de las series y películas más exitosas de este género, que usted no se puede perder.

En ese sentido, debido a la calidad de estas producciones, existe una competencia fuerte entre varios animes que se han ganado el cariño de los espectadores desde el primer capítulo, por lo que en el Planeta Rock le traemos el top de los que serían los mejores 10 anime según expertos en este género.

Lista de las 10 series anime más populares

Según el top de animes realizado por los expertos del portal ‘My Anime List’, una comunidad virtual de catalogación de anime y manga popular alrededor del mundo, estos serían los más populares y mejor valorados a nivel global:

1. Shingeki no Kyojin – Attack on Titan

(5 temporadas – 99 episodios)

2. Death Note

(1 temporada – 37 episodios)

3. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

(1 temporada – 64 episodios)

4. One Punch Man

(3 temporadas)

5. Sword Art Online

(7 temporadas – 106 episodios)

6. My Hero Academia

(6 temporadas – 144 episodios)

7. Kimetsu no Yaiba – Demon Slayer

(5 temporadas – 56 episodios)

8. Naruto

(9 temporadas – 220 episodios)

9. Hunter x Hunter

(1 temporada – 148 episodios)

10. Tokyo Ghoul

(4 temporadas – 50 episodios)

Dentro de las producciones que no alcanzaron a estar en el top 10 pero están entre las 20 más populares, se encuentra One Piece, Jujutsu Kaisen, Kimi no Na wa – Your Name, entre otros animes icónicos.

Y usted, ¿las ha visto?, ¿cuál agregaría y quitaría del top?

¿Se pueden ver en Colombia?

Sí, todas estas series del top están disponibles para ver en ‘Crunchyroll’, una plataforma especializada en contenido de anime por la que se paga una mensualidad de alrededor de $11.900 COP. Sin embargo, algunas producciones de anime pueden encontrarse en plataformas de streaming como ‘Netflix’, ‘Amazon Prime Video’, ‘Apple TV’ u otras plataformas que ofrecen contenido gratuito, como ‘Pluto TV’.

