¿Puede evitar que la IA lo espíe en WhatsApp? Active así la ‘privacidad avanzada’

WhatsApp es, sin lugar a dudas, una de las mejores aplicaciones de la actualidad. Este servicio de mensajería es utilizado a nivel mundial, y permite que cada vez más personas se conecten con sus seres queridos y cercanos.

Con el paso del tiempo, este servicio también ha logrado evolucionar, y ha permitido que cada vez más personas puedan innovar gracias a la tecnología de esta app.

Más noticias: ¿Qué son los contactos VIP en WhatsApp? Así puede escoger a sus contactos favoritos

Una de las nuevas funciones añadidas por parte de los desarrolladores es la privacidad avanzada, y aquí le explicamos su uso, y como activarla.

¿Para qué sirve la ‘privacidad avanzada’ de WhatsApp?

Una de las funciones más destacadas de WhatsApp en el último tiempo y que, para muchos cambió por completo su uso, es la adición de Meta AI.

Esta inteligencia artificial brinda una amplia cantidad de soluciones para los usuarios de WhatsApp, e incluso hace que muchas conversaciones sean sumamente dinámicas.

Sin embargo, esta adición también ha preocupado a muchos usuarios de esta app, especialmente en lo que se refiere a la privacidad de sus datos.

Ante esto, WhatsApp ha hecho el lanzamiento de otras funciones, como es justamente el caso de la ‘privacidad avanzada’.

Esta función permite que su privacidad sea cuidada de una mejor manera, aunque, es necesario hacer una salvedad en este caso.

WhatsApp ha sido claro al decir que esto no evitará que la IA lo espíe, ya que de por si, el objetivo de esta IA no es guardar sus datos, no mucho menos usarlos en su contra.

Más noticias: Así puede leer los mensajes de WhatsApp sin abrir la aplicación: hay varios trucos

A pesar de esto, si desea tener más privacidad dentro de WhatsApp, si puede activar la ‘privacidad mejorada’.

Dicha opción evita que sus mensajes o fotos sean reenviados, y que los archivos multimedia se guarden automáticamente en el celular de la persona con la que está hablando.

En lo que respecta únicamente a la IA, la ‘privacidad mejorada’ evitará que sus mensajes puedan ser citados por la IA.

Paso a paso para activarla

Encender la ‘privacidad mejorada’ de WhatsApp es sumamente sencilla. Para ello debe entrar a los ajustes de la conversación en la que desea activar esta función.

Allí verá una opción que dice ‘privacidad avanzada del chat’. Dentro de esto podrá activar dicha función gozar de los beneficios ya mencionados.