¿’Whiskey in the Jar’ es un cover? La historia de la famosa canción de Metallica

La década de los 90 fue marcada por muchas de las piezas majestuosas musicales de ‘Metallica’, la misma banda que estuvo visitando el Chorro de Quevedo en Bogotá, entre ellas el clásico éxito ‘Whiskey in the jar’, una canción que fue acreedora de un premio Grammy a mejor interpretación Hard Rock y que tiene una historia particular. Si usted creía que este temazo le dio la vuelta al mundo con la interpretación de Metallica, podría estarse equivocando, por lo que aquí le contamos todo lo que debe saber sobre esta canción de la banda que hará parte de un proyecto de la NASA.

¿’Whiskey in the Jar’ es un cover?

Si ha pensado que este temazo es de la autoría total de Metallica, le contamos que no es cierto; pues esta pieza musical corresponde a una versión de una canción que ha sido históricamente emblemática.

Este es un clásico de origen irlandés y, según el historiador de música, Alan Lomax, la canción fue creada en el siglo XVII: no obstante, el tema se dio a conocer por primera vez por The Dubliners, y fue la posterior versión de la agrupación irlandesa, Thin Lizzy, la que le dio un empujón comercial.

Sin embargo, el cover realizado por la legendaria banda ‘Metallica’ representó un impacto global para su letra a mediados del año 1998. A su vez, se dice que esta canción ha sido interpretada y versionada por muchos más artistas, entre los que se incluye a ‘El Cuarteto de Nos’ con su versión ‘Whisky en Uruguay’, agrupación que estuvo recientemente de gira por varias ciudades de Colombia.

A continuación, le dejamos el video oficial de la famosa banda estadounidense y su letra traducida al español:

Video oficial ‘Whiskey in the Jar’

Letra traducida al español

Mientras cruzaba las montañas de Cork y Kerry,

vi al Capitán Farrell y el dinero que él estaba contando.

Yo saqué primero la pistola y luego mi estoque,

dije: «ponte de pie y libera, o el diablo te puede llevar»

Me llevé todo su dinero y era un buen botín.

Tomé todo su dinero, sí,

y se lo llevé a casa, a Molly.

Ella juró que me amaba,

no, nunca me dejaría,

pero que el diablo se lleve a esa mujer, sí,

porque saben que me engañó fácilmente.

El whisky me hizo un necio

Golpe para mi papá

Golpe para mi papá

Hay whisky en la jarra.

Estando borracho y cansado,

fui a la habitación de Molly,

llevándome mi dinero conmigo,

pero nunca supe del peligro.

En unos seis o tal vez siete, entró el Capitán Farrell.

Yo di un salto, disparé mis pistolas

y le disparé con ambos cañones.

El whisky me hizo un necio

Golpe para mi papá

Golpe para mi papá

Hay whisky en la jarra.

Sí, sí, whisky.

Oh, whisky.

Ahora, a algunos hombres les gusta pescar,

y a algunos hombres les gusta cazar aves,

y a algunos hombres les gusta oír,

oír el rugido de las balas de cañón.

A mí, me gusta dormir,

sobre todo en la habitación de Molly,

pero estoy aquí, en prisión,

aquí estoy con una bola y una cadena.

El whisky me hizo un necio

Golpe para mi papá

Golpe para mi papá

Hay whisky en la jarra.

El whisky me hizo un necio…



