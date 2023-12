¡Todo un caos! Hinchas atacaron y amenazaron a la reconocida periodista Sheyla García

Archivado en: •

El pasado fin de semana se realizó el clásico paisa entre Nacional e Independiente Medellín, allí, el poderoso de la montaña iba por los tres puntos, para poder seguir sumando y clasificar a la final de la Liga BetPlay 2023 en el segundo semestre.

Los hechos ocurrieron el pasado tres de diciembre en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, hasta donde llegaron los hinchas de los dos equipos, para ver cómo se disputaba uno de los clásicos más importantes del fútbol profesional colombiano.

Sin embargo, en medio del encuentro deportivo se vivieron unos hechos lamentables, cuando barristas de Atlético Nacional intentaron entrar a la cancha para agredir a los jugadores. Pero, al parecer, los ataques llegaron a otro extremo, cuando, en medio del caos, le empezaron a tirar cosas a la periodista Sheyla García.

¿Cómo fue el ataque a la periodista?

La mujer se encontraba en el campo de juego para informar a todos los televidentes de Win sobre el partido que se estaba transmitiendo, pero en un momento empezó a sentir cómo le tiraban objetos desde la tribuna y le gritaban ofensas.

Aunque ella no le puso mucha atención al tema, todo se puso más complejo cuando le lanzaron una botella llena de agua que iba a su cabeza, pero ella pudo esquivar. “Vi quién me la tiró, la vi venir y alcancé a correrme […] Me pegó en la espalda, porque me moví, no me pegó en la cabeza”, agregó la mujer al periódico Publimetro.

Después, cuando se metieron a la cancha, el mismo hombre que le estaba tirando cosas se le acercó para amenazarla, le dijo que no los grabará, que debía apagar las cámaras, pero ella no se dejó intimidar y por eso quisieron agredirla.

Cuando las personas que estaban cerca a la mujer vieron lo que estaba sucediendo, se acercaron para defenderla, en ese momento sé salvo de que el hombre la agrediera, ya que en medio de gritos, hasta la amenazó de muerte, por dar a conocer lo que estaba pasando en la cancha, durante la invasión.

Por suerte, la mujer está bien, pero dio a conocer en sus redes sociales, que se siente decepcionada de los llamados “hinchas”, quienes aprovechan estas situaciones para amenazarla y hasta golpearla.

