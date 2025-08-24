Concierto de Green Day en Bogotá: lo que sí y no puede llevar al Vive Claro

Finalmente llegó el día, Green Day está a solo horas de presentarse en Bogotá. La agrupación de Billie Joe Armstrong tendrá un concierto inolvidable para sus fanáticos en la capital de Colombia este 24 de agosto.

La emoción de los fans ha sido total desde el anuncio de esta banda, en una cita imperdible para cantar éxitos que marcaron a generaciones por décadas.

En caso de que vaya al concierto, y esté preparándose para este gran evento, les contamos los objetos que podrá ingresar y los que no.

¿Qué puede llevar al show de Green Day en Bogotá?

En los últimos años grandes bandas han dicho presente en Bogotá, gracias a varios shows inolvidables, sin embargo, el de Green Day es uno de los más esperados.

Esta agrupación llega al país luego de varios años de ausencia, e incluso lo hará por todo lo alto en un nuevo venue de la ciudad, como lo es el Vive Claro.

Las inmediaciones de este lugar serán las encargadas de recibir a esta agrupación, además de a otras bandas en un futuro como Guns N’ Roses, My Chemical Romance o Linkin Park.

Al ser uno de los primeros shows en este venue, muchos fans dudan respecto a lo que pueden, y no pueden llevar a este legendario evento con Green Day.

Sin embargo, desde la organización de este concierto revelaron la lista de pautas para esta temática, y son las siguientes de manera detallada:

¿Qué si puede llevar?

– Morrales que no excedan 30x30x15 CM

– Bolsas de mano pequeñas que no excedan 11×16 CM

– Bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc

– Celulares y powerbanks

– Maquillaje (sin espejos, vidrios, tijeras ni pinzas)

– Bloqueador solar

– Gafas de sol

– Impermeable

– Sombreros/gorras

– Gel antibacterial

¿Qué no puede llevar?

– Armas y cuchillos

– Artículos inflables

– Drogas o narcóticos

– Sillas plegables

– Instrumentos musicales

– Sombrillas

– Cámaras fotográficas o de video

– Tripodes de fotografía

– Walkie talkies

– No tabletas o ipads

– Bengalas o pirotécnicos

– Alimentos y bebidas

– Cualquier botella

– Mascotas

– Apuntadores

– Drones

– Morrales de gran tamaño

– Banderas, posters y letreros

– No cigarrillos, no cajetillas abiertas o cerradas, no vapeadores, no encenderos

– Aerosoles

– Casco para moto o bicicletas

– Camisetas de equipos de fútbol

– Indumentaria reflectiva

– Pasamontañas o máscaras

– Cadenas largas o joyería

– Correas con taches o chapas grandes