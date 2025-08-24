Esta es la fecha en la que ‘Superman’ estará disponible en plataforma de streaming

La más reciente película de Superman se ha convertido en uno de los grandes estrenos del año. Llegó a los cines el 10 de julio de 2025 bajo la dirección de James Gunn y rápidamente logró conquistar al público. En pocas semanas, la producción superó los 598 millones de dólares en taquilla mundial, ubicándose como la sexta más vista del año.

Este proyecto es el primero desarrollado por DC Studios en su nueva etapa y presentó una versión renovada del famoso superhéroe. David Corenswet da vida a Clark Kent, acompañado por Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como un calculador Lex Luthor.

Le puede interesar: ¿Los 4 Fantásticos o Superman? Esta es la película que más ha recaudado en taquilla hasta ahora

La película ofrece una mirada más cercana al personaje, mostrando no solo sus batallas contra los villanos, sino también sus dudas y su lucha por encontrar un lugar en el mundo.

La trama sigue a un joven Clark que intenta equilibrar su vida como reportero en Metrópolis con su responsabilidad de proteger la Tierra. Entre las novedades, destaca la participación de Krypto, el superperro, que añade un toque diferente a la historia. Con este enfoque, la película retoma valores clásicos del héroe como la verdad, la justicia y la bondad, pero adaptados a un contexto más actual.

Mire también: Así lucía el primer actor que interpretó a Superman hace más de 70 años; no fue Christopher Reeve

¿Cuándo se estrenará ‘Superman’ en HBO Max?

Después de su éxito en la pantalla grande, Superman estará disponible en HBO Max a partir del 26 de septiembre de 2025. Los suscriptores podrán verla las veces que quieran y desde cualquier dispositivo.

Con su llegada al streaming, Superman busca mantener el interés del público y continuar expandiendo el nuevo universo de DC Studios, que tiene preparadas más producciones para los próximos años.

La canción de los créditos finales

Uno de los elementos que más llamó la atención del público fue la música que suena al final de la película. En los créditos finales se escucha “Punkrocker”, una canción de la banda sueca Teddybears junto al legendario músico Iggy Pop.

“Punkrocker” fue lanzada originalmente por Teddybears en el año 2000, pero cobró más fuerza en 2006 gracias a una nueva versión con Iggy Pop, incluida en el álbum Soft Machine. Es esa versión la que Gunn eligió para cerrar la película.