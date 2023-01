Tacaño nivel: le dio un anillo de compromiso y luego le cobró la mitad de lo que costó

Archivado en: •

En diferentes portales se ha hecho viral la historia de una mujer a quien su novio, con quien llevaba 4 años de noviazgo, le pidió matrimonio y adicional, le hizo una insólita propuesta. Pues después de que la mujer le diera el sí, el novio le pidió que le diera la mitad del precio total del anillo de compromiso.

Lo que parecía ser uno de los momentos más especiales y esperados para la mujer, se convirtió en una desdicha cuando su pareja le pidió que dividieran el costo del anillo con el que le había pedido ser su esposa. Al parecer, al hombre le pareció muy normal dividir dicho gasto.

La mujer, originaria de Taiwán, fue quien compartió su historia a través del foro en línea Dcardy comentando que la propuesta se la habían hecho en frente de varios amigos, pero que la petición del pago del anillo se la hizo cuando llegaron a la casa donde vivían juntos.

Según reveló el medio South China Morning Post, el anillo había costado 4900 dólares, cerca de 23 millones de pesos colombianos. Por lo cual, la mujer tendría que pagar más de 10 millones de pesos por un objeto que normalmente paga la persona que lo entrega.

En cuanto a la razón por la que le hombre le había hecho esta extraña petición a su pareja, la mujer reveló en el mismo foro que su novio le expresó que “el matrimonio era de dos personas y, por lo tanto, todo debía repartirse por igual”.

La relación se deterioró

Según reveló la misma mujer en el foro, la relación con su pareja se habría deteriorado por cuenta de las extrañas exigencias de su pareja, pues, aunque al principio la mujer dijo que respetaba la decisión de su esposo, después no estuvo muy de acuerdo con tener que pagar la mitad de su propio anillo de compromiso.

Según reportan medios internacionales, los gastos estarían corriendo por cuenta propia, aunque ella no estaría usando el anillo de compromiso desde que él le hizo esa solicitud.

Las críticas dentro del mismo foro no se hicieron esperar: “Los hombres que no pueden permitirse gastar dinero en ti realmente no te quieren en primer lugar”, “Él eligió el anillo de diamantes, eligió el precio, no tenía absolutamente ninguna opción en el asunto” o “De ahora en adelante, solo cepilla la mitad del inodoro”, fueron algunos de los comentarios del público.