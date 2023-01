“Hasta que me lleve al altar”: mujer asegura que se mantendrá virgen hasta el matrimonio

Archivado en: • •

Poco a poco la virginidad es un tema que va dejando de ser un tabú, pues actualmente no es extraño escuchar a más de uno recordando su primera vez como algo pasajero, de hecho, para muchos llega a ser un momento bastante caótico o nada memorable gracias a la inexperiencia o los nervios del momento, siendo tema de conversación que acaba siendo divertido entre los grupos de amigos.

Eso sí, no podemos dejar de lado a quienes prefieren darle una mayor importancia, viéndolo como un acto especial, siendo un poco más estrictos y selectivos a la hora de entregar como muestra de amor verdadero su ‘pureza’, como la llamó una mujer que se hizo viral en redes sociales.

La mujer se hizo viral en TikTok tras tener una entrevista sobre su vida sexual con el creador de contenido @icefire_oficial, quien enfoca sus videos a entrevistar gente random en la calle sumando en su cuenta más de un millón de seguidores en esta red social.

Según la mujer, cuidará su ‘pureza’ hasta que le den un anillo de compromiso

En el audiovisual, podemos ver a la mujer, muy segura de sus palabras, manifestando que es virgen, y que solo perderá su ‘pureza’ cuando su pareja la lleve al altar.

“Soy virgen, tengo novio. Él me ha dicho que hay que hacer cosas así, pero yo le dije que no, que hasta el matrimonio. Me ha dicho cosas indebidas… Se molesta en cierto punto, pero yo le digo hasta el matrimonio, que no tengo ningún anillo en la mano y hasta no tener un compromiso en el altar, hasta ahí le entrego no le entregaré mi pureza”, dice la mujer en el video.

De este modo, el entrevistador prosigue cuestionándole qué pasaría si su esposo se aburre y se mete con otra mujer para tener relaciones sexuales, ya que no las puede tener con ella.

“Él no se puede meter con nadie porque me pierde, Me pierde por completo a mi y a mi pureza”, concluyó.

El video no tardó en viralizarse, llegando casi a los treinta millones de visualizaciones y recibiendo un sinfín de comentarios al respecto.

“Me pierde por completo, dice”, “Pero está bien que piense así”, “Amo la convicción con la que la señora habla”, “Pero debe probar antes de casarse porque si no puede casarse y si no hay conexión la va a pasar mal”, “Y acá se demuestra que no es el ser guapa o no, es el saber darte tu lugar y mantenerte firme en lo que crees”, “Cuando la Ginecóloga me pregunta y mi mamá está al lado mío”, fueron algunas de las respuestas.

