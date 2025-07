Tensión en Liverpool: Salah y Luis Díaz protagonizan fuerte choque en entrenamiento

En medio de la gira de pretemporada del Liverpool por Asia, un entrenamiento del club inglés ha dado de qué hablar en redes sociales y medios deportivos. Luis Díaz, delantero colombiano que se encuentra en el centro de los rumores del mercado de fichajes, protagonizó una escena tensa junto a su compañero Mohamed Salah, en un episodio que no pasó desapercibido ni para los fanáticos ni para la prensa europea.

El momento, que fue captado en video y rápidamente se viralizó, muestra una escena intensa y cargada de energía competitiva. Pese a que el colombiano intenta reclamar con sus manos, el egipcio de 33 años parece no importarle.

Le puede interesar: Luis Díaz no irá al Barcelona: revelan la verdadera razón detrás de este fichaje fallido

En las imágenes se aprecia cómo Díaz conduce el balón mientras Salah lo marca de cerca. Tras un forcejeo físico, el egipcio pierde el control y responde con una dura entrada que deja al colombiano en el suelo. Lo más llamativo fue la reacción posterior: Salah continúa su camino sin mostrar señales de disculpa, mientras Díaz se levanta con una expresión de molestia evidente.

Arne Slot's training sessions are intense mahn, just look at how Mo Salah tackled Luis Diaz 😭🔥 pic.twitter.com/cBHJEPbk2j