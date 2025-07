El regreso de los emo: Bogotá será sede del primer reencuentro en más de una década HOY

Los emos, una subcultura juvenil que marcó toda una generación a comienzos de los 2000 y alcanzó su mayor auge en la década de 2010, están oficialmente de regreso. Con su estética oscura, emociones a flor de piel y una fuerte conexión con géneros musicales como el post-hardcore, el screamo y el emotional hardcore, esta tribu urbana vuelve a ser tendencia. La razón es el reciente anuncio del regreso de My Chemical Romance a Colombia en 2026 ha desatado una ola de nostalgia y emoción entre sus seguidores.

Previo a esta esperada visita, Bogotá será escenario de un evento muy especial: el primer encuentro emo en más de diez años, que reunirá a quienes vivieron intensamente esta movida cultural y a quienes la están descubriendo por primera vez. El punto de encuentro será este sábado 26 de julio, a las 3:00 p. m., en el tablero de ajedrez del Centro Comercial Gran Estación, uno de los lugares icónicos del parche emo capitalino en el pasado.

Le puede interesar: My Chemical Romance llega por primera vez a Colombia: fecha y lugar del concierto

Durante la jornada, los asistentes podrán compartir con otros fanáticos en un ambiente auténticamente nostálgico, acompañado por una playlist seleccionada para revivir los himnos emocionales de bandas como Taking Back Sunday, Pierce the Veil, Underoath, y por supuesto, My Chemical Romance. No es un concierto, pero sí una oportunidad perfecta para reconectar con ese lado sensible y oscuro que definió a toda una generación.

Además, el encuentro coincide con una fecha muy especial para los seguidores de MCR: el aniversario de su álbum debut ‘I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love‘, lanzado en 2002. Según y como se puede leer en el post de instagram que convoca el evento, será “Un día para gritar, sudar y revivir el caos y la poesía que nos marcó para siempre”.

Necesita saber: My Chemical Romance cantó su álbum ‘The Black Parade’ por primera vez en 17 años; así sonó

Quienes asistan están invitados a sumarse con atuendos emo, cámaras digitales al estilo 2000s, BlackBerrys, maquillaje oscuro y los pasos floggers que aún recuerden. “Si viste con tus propios ojos (tapados por un flequillo) la escena emo en Bogotá en los 2000’s y ahora tienes más de 30, no querrás perdértelo. O si apenas estás descubriendo la escena emo, este reencuentro también es para ti”, afirman los organizadores.

Con este primer reencuentro, Bogotá empieza a prepararse para lo que promete ser una nueva era para la comunidad emo en Colombia, encabezada por el esperado regreso de una de sus bandas más icónicas. El corazón emo late fuerte otra vez.

Más noticias

¿Qué traduce My Chemical Romance? El origen del histórico nombre de la banda