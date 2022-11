Romántico nivel: pidió matrimonio con anillo escondido en bolsa de pan y tomando sopa

Archivado en: •

Pedir matrimonio es quizá uno de los momentos más especiales para miles de parejas que esperan consagrar su amor ante un altar y para toda la vida. Sin embargo, para muchos hombres esta es una de las cosas que más intriga y nervios puede causar, por eso, intentan sorprender a su novia con innovadoras ideas para no obtener una respuesta negativa.

Miles son los lugares y las formas en las que los hombres piden matrimonio, pues con el tiempo se han ido conociendo nuevas ideas de pedida de mano que se salen de las normales y más vistas como las de una cena romántica o en la playa.

Este fue el caso de un hombre que decidió salirse de lo común y pedirle matrimonio a su novia de la forma menos esperada. Pues lejos de ser una propuesta romántica y a la luz de la luna, terminó siendo una de las más casuales.

La inusual pedida de matrimonio

El video de la propuesta de matrimonio se hizo viral en redes sociales por su especial autenticidad, en la que el hombre escondió el apreciado anillo dentro de una bolsa de pan mientras él y su novia estaban tomando una sopa en compañía de varios familiares.

La mujer metió la mano en la bolsa para sacar un pan, pero quedó sorprendida cuando se encontró con el pequeño cofre que guardaba la joya. Al sacarlo, la mujer se lo entregó a su novio y este se arrodilló para pedirle oficialmente matrimonio.

Con cara de asombro, la mujer se dejó poner el anillo en su mano y segundos después le dio el sí con un amoroso beso y abrazo.

El video fue compartido por la misma mujer en su cuenta de TikTok junto a la frase ‘Si al amor, si a la vida juntos y si al amor de mi vida’.

Como era de esperarse, el video generó miles de reacciones entre los internautas quiénes quedaron asombrados por el ingenio y creatividad del hombre.

“Si a mi no me piden matrimonio así, no quiero nada”, “La mejor propuesta de matrimonio en el mundo”,” La propuesta de matrimonio perfecta no exist…”, “Qué original, la mejor propuesta”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.