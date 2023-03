Si hablamos de envidia: esta fue la foto que Hayley Williams se tomó con fan en Bogotá

Archivado en: •

Paramore se presentó este 14 de marzo en el Movistar Arena y todos los fanáticos pudieron volver a la adolescencia y vivir uno de los mejores conciertos del año. La banda cantó varios de sus éxitos y de las nuevas canciones del ‘This is Why’.

Fans de Paramore subieron al escenario y Hayley Williams se arrodilló ante ellos

Desde que salieron al escenario, Hayley Williams se adueñó de la noche y puso a bailar y cantar a todos. La cantante no dudo en hacer una dinámica que venían haciendo en todos sus conciertos y fue subir a un fanático al escenario.

En ‘Misery Business’, Hayley les pidió a dos fanáticos que demostraran que eran grandes seguidores y los puso a cantar. Los dos se identificaron como José y Laura y la dieron toda en el escenario.

Los afortunados fanáticos demostraron que se sabían toda la letra de la canción y no pasaron una pena, se acompañaron de todo el Movistar Arena y se lucieron en la última parte del tema.

Hayley estuvo acompañándolos en todo momento e inclusive le pidió al público que los aplaudiera. Luego de que los dos terminaran de cantar, José se puedo tomar una foto con la artista.

En sus redes sociales, el fanático la compartió y aseguró que no estaba seguro de lo que había pasado. Sin embargo, demostró su emoción recibió comentarios de cientos de usuarios que lo felicitaron.

En la selfie, José aparece sonriendo y la cantante lo está abrazando y haciendo un gesto de paz con los dedos. “Dios mío, qué acaba de pasar”, fueron las palabras que escribió el hombre en su trino.

OH MY FUXCKING GOSH WHAT THE HELL DID JUST HAPPEN. @paramore #PARAMORE #ParamoreColombia #PARAMOREINSOUTHAMERICA pic.twitter.com/1RgCAUsy9H

— Jose (@jhoseel) March 15, 2023