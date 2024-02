Paramore hizo historia al ganar ‘Mejor Álbum Rock’ en los Grammy; le decimos por qué

Archivado en: •

La gala número 66 de los premios Grammy se celebró este domingo 4 de febrero en Los Ángeles, California. Uno de los artistas que más sorprendió en las categorías rock fue Paramore e hicieron historia.

Mire también: U2 en los Grammy 2024; reviva la tremenda presentación de la banda en los premios

Con su premio por ‘Mejor Álbum Rock’ con ‘This is Why’, la banda se convirtió en la primera agrupación liderada por una mujer en conseguir este reconocimiento. En este triunfo superaron a artistas como Foo Fighters, Greta Van Fleet, Metallica y también Queens of the Stone Age.

Anteriormente, artistas como Alanis Morrissette y Sheryl Crow ya habían ganado este reconocimiento en los años 90. Pero, nunca una banda que estuviera liderada por una mujer, como lo es Paramore.

‘This is Why’, canción, también ganó un Grammy a ‘Mejor Interpretación de Música Alternativa’. Con estos, Paramore acumula tres gramáfonos, pues en el 2015, había ganado ‘Mejor Canción Rock’ con ‘Ain’t it Fun’.

La banda no asistió a la ceremonia, pero hicieron una publicación en sus redes sociales celebrando el triunfo. En estas se pueden ver a Hayley Williams, Zac Farro y Taylor York festejando.

Hayley tiene en sus manos un pastel y lo está mordiendo, mientras Zac y Taylor están gritando. Además, en otra imagen que compartieron se puede ver que tenían dos tortas, una que decía “ganadores” y “perdedores”.

Los artistas hicieron referencia a su canción ‘This is Why’, que dice: “This is Why i don’t leave the house”. Escribieron “Y ellos ni siquiera salieron de la casa”, luego agradecieron por el premio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de paramore (@paramore)

En redes sociales, muchas personas se mostraron bastante felices por el premio que ganó Paramore, pues aseguraron se lo merecían. Si usted se perdió algún detalle de los Grammy, aquí les dejamos los ganadores de las categorías rock.

Juanes gana ‘Mejor Álbum latino rock o alternativo’, con ‘Vida Cotidiana’.

Congrats Best Latin Rock or Alternative Album winner – ‘Vida Cotidiana’ @juanes. #GRAMMYs 🎶 — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 5, 2024

Paramore se llevó el Grammy a ‘Mejor Álbum Rock’.

Congrats Best Rock Album winners – ‘This Is Why’ @paramore #GRAMMYs 🎶 WATCH NOW ⤵️ https://t.co/OuKk34kvdu — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 4, 2024

La ‘Mejor Canción Rock’ es para ‘Not Strong Enough‘, por Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus.

El Grammy a ‘Mejor Interpretación Rock’ se lo llevó Not Strong Enough, de Boygenius.

And the GRAMMY for Best Rock Performance goes to –

«Not Strong Enough» @xboygeniusx. #GRAMMYs 🎶 WATCH NOW https://t.co/OuKk34kvdu pic.twitter.com/hY1dG6EVtO — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 4, 2024

The Beatles gana Grammy a ‘Mejor video Musical’ con ‘I’m Only Sleeping’.

Congrats Best Music Video winner – «I’m Only Sleeping» (@thebeatles). #GRAMMYs 🎶 WATCH NOW ⤵️ https://t.co/OuKk34kvdu — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 4, 2024

Metallica gana Grammy a Mejor Interpretación de Metal con ’72 Seasons’

And the GRAMMY for Best Metal Performance goes to – «72 Seasons» @Metallica. #GRAMMYs 🎶 WATCH NOW ⤵️ https://t.co/OuKk34kvdu — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 4, 2024

Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus gananGrammy a Mejor Canción de Rock con ‘Not Strong Enough’

Paramore se lleva Grammy a Mejor Álbum de Rock con ‘This is Why’

Congrats Best Rock Album winners – ‘This Is Why’ @paramore #GRAMMYs 🎶 WATCH NOW ⤵️ https://t.co/OuKk34kvdu — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 4, 2024

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱