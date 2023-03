“Gracias, cantan hermoso”: Paramore contagió de su energía a miles de fanáticos en Bogotá

Archivado en: •

Este 14 de marzo de se vivió uno de los conciertos más esperados por los fanáticos de Paramore en Colombia, pues tras 12 años, la banda estadounidense regresó al país para entregar un majestuoso show lleno de energía y emotividad.

Después de la presentación de Elke, la artista de rock alternativa que se encargó de abrir el esperado concierto de la banda estadounidense, Halyley Williams salió al escenario del Movistar Arena, en medio de los gritos efusivos del público, luciendo una camisa larga, medias veladas y botines negros.

“Hola, Colombia”, fue la primera frase de la vocalista de Paramore para iniciar lo que sería una de las mejores noches para miles de fanáticos que esperaban con ansias la llegada de la banda al país.

El concierto de Paramore comenzó con todo el público ovacionando a los artistas como forma de darles una calurosa bienvenida. Por su parte, Hayley también se encargó de darle la bienvenida a sus fanáticos, recordando la última vez que vinieron al país en 2011.

Paramore entregó un concierto inolvidable

Con el Movistar Arena totalmente lleno, Paramore recibió toda la alegría y emoción de un público que no paró de gritar, saltar, bailar y cantar todas sus canciones.

Halyley Williams entregó un show en donde contagió de su energía a todo al público, pues en varias ocasiones interactuó con sus fanáticos y agradeció por la oportunidad de regresar al país.

«Gracias, cantan hermoso. Dedíquenle la siguiente canción a sus madres o al amor de sus vidas. Esta canción es hermosa y es solo para ustedes», dijo Williams antes de interpretar ‘The Only Exception’.

Sin lugar a duda, la energía, la emoción y la alegría se apoderó del Movistar Arena haciendo que el público permaneciera de pie por cerca de dos horas, tiempo durante el cual Paramore cantó sus mejores éxitos.

Por otro lado, Williams recordó la última vez que ella y su banda estuvieron en el país expresando que, “creo que la última vez que nos vimos pasamos por momentos complicados. Por alguna razón, sobrevivimos y acá estamos, juntos«.

Éxitos como ‘Misery Business’, ‘This is why’, ‘That’s what you get’, ‘All I wanted was you’, entre otros, fueron coreados por miles de fanáticos que no paraban de elogiar el talento de la banda y de su vocalista.

Finalmente, Halyley Williams se despidió de su público agradeciéndoles por una noche inolvidable asegurando que volverían al país. »

“¡Oigan! nos veremos nuevamente, ¿cierto? Hasta la próxima Colombia. Los amamos, nosotros somos Paramore«, dijo la vocalista de Paramore.