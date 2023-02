Prepárense, porque Linkin Park lanzará canción inédita de ‘Meteora’

Archivado en: •

Linkin Park sorprendió a todos sus fanáticos este 6 de febrero luego de anunciar que van a lanzar nueva música. Se trata de una canción que fue grabada con el álbum ‘Meterora’ y revelaron también la fecha en que estará disponible.

La canción se llama ‘Lost’ y será lanzada este 10 de febrero, el grupo anunció que se trataba de un tema nuevo, nunca escuchado. Este lanzamiento se realiza para celebrar el aniversario de 20 años de ‘Meteora’.

No es la primera vez que la banda hace este tipo de lanzamientos de canciones que habían sido grabadas hace años. Para la conmemoración de ‘Hybrid Theory’, compartieron ‘She Couldn’t’, que en un principio fue lanzada en 1998.

La banda hizo el anuncio en sus redes sociales, acompañada de un video en el que hacen un teaser de cómo sonará el tema.

“’Lost’, una nueva,-nunca-antes-escuchada canción de los archivos de ‘Meteora’ saldrá el viernes 10 de febrero”, escribieron.

“Lost,” a new, never-before-heard song from the Meteora archives. Out Friday, February 10th. https://t.co/SSzD64K5n8#Meteora20 #LinkinPark pic.twitter.com/XN1dlzI7eu

