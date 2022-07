Dedicarse a hacer música: Vocalista de Linkin Park no está de acuerdo con videos para redes

Mike Shinoda, integrante de la banda estadounidense Linkin Park, expresó en una serie de trinos en su cuenta oficial de Twitter en los que dejó claro que no se suma a la ola de artistas que promocionan sus contenidos musicales por plataformas de video, como Tik Tok. El intérprete de los álbumes ‘Hybrid Theory’, ‘Meteora’, ‘Minutes to Midnight’ y ‘A Thousand Suns’, se manifestó luego de que Halsey destapara la presión que ejercía su disquera para que grabara contenido para dicha red social.

“Estoy cansado de escuchar a músicos que les dicen que no están invirtiendo suficiente energía en la creación de contenido para redes sociales. Cada artista con quien hablo comparte el mismo sentimiento, en la actualidad. Dicen que están gastando mucho tiempo haciendo videos cortos para mantener sus carreras, pero desearían pasar más tiempo haciendo música”, trinó el vocalista.

I’m tired of hearing musicians be told they’re not investing enough energy in social media content.

