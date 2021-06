Linkin Park rompe nuevo récord con “In the End” en Spotify

Ya pasaron 21 años desde que Chester Bennington, Mike Shinoda y compañía le presentaron al mundo uno de los himnos de la banda.

Se trata de “In the End”, uno de los sencillos que anunciaba el legendario álbum ‘Hybrid Theory’, canción con la que Linkin Park logró otro hecho histórico: llegar al billón de reproducciones en Spotify.

.@linkinpark's "In the End" has now surpassed 1 billion streams on Spotify. It's the first nu-metal song to reach this milestone.

— chart data (@chartdata) June 7, 2021