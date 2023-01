“No me sirve, socio”: Mujer se viraliza por reclamo a su pareja, se comparó con Tasmania

Archivado en: •

Las redes sociales se han convertido en un lugar en el que a diario se viralizan miles de historias insólitas que llaman la atención de los internautas, quienes se divierten al ver las ocurrencias de las personas.

En esta oportunidad, un reclamo por parte de una mujer a su pareja se volvió tendencia en redes por su particular forma de expresarle su enojo, pues ella se escuchó bastante alterada, al parecer, porque su pareja no había llegado temprano a la casa.

El hecho ocurrió en una calle y fue grabado por unas personas que pasaron por el lugar en un carro cuando escucharon los fuertes gritos de la mujer y su especial conversación con su pareja por teléfono celular.

“A qué jugamos… entonces no me sirve socio, no. Así se lo digo sinceramente, con guitarra, lo que usted me dé: coma m… Porque sinceramente usted tuvo que terminar en la casa, del trabajo pa’ la casa, usted está terminando de trabajar y tiene que estar en la casa. Tiene una mujer, tiene cosas que hacer”, se escucha decir a la mujer.

La mujer se comparó con el demonio de Tasmania

Más allá del recital y las groserías que usó la mujer para hacerle el reclamo a su pareja, lo que más llamó la atención de la grabación fue la parte en la que la mujer, de manera muy seria, se compara con el demonio de Tasmania, el famoso personaje de los ‘Looney Tunes’ que se caracterizó por su mal humor.

“¿Cómo que cálmese? Usted con quién cree que está hablando, está hablando con el demonio de Tasmania. Entonces dígame cómo es”, fue la particular frase con la que la mujer se comparó con este personaje haciendo que quienes la estaban grabando no se aguantaran la risa.

El video, que se compartió en Twitter, obtuvo más de 8 mil reproducciones y cientos de comentarios en los que se burlaron del hecho.

“Le llegó competencia a la periodista de canal caracol el mero pueblo”, “Le doy la razón jajaja Va pa’ la casa que tiene mucho que hacer”, “Que lindo el amor en convivencia. En casa le espera su cariño”, “juepucha es santandereana…”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.