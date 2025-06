Robbie Williams, uno de los artistas británicos más icónicos de las últimas décadas, ha vuelto a hacer noticia tras revelar durante un show en Mánchester que planea visitar Latinoamérica en el marco de su ambiciosa gira mundial Britpop Tour. Aunque aún no hay una fecha confirmada para sus presentaciones en la región, el anuncio desató el entusiasmo de sus fans latinos, quienes esperan con ansias su regreso a los escenarios locales.

Con una carrera que se extiende por más de 25 años, Williams es reconocido por haber sido una pieza clave en el fenómeno Take That durante los años 90, y por consolidarse como solista con hits como Angels, Rock DJ y Feel. El cantante ha logrado mantener una relevancia constante dentro de la industria, gracias a su carisma, su capacidad interpretativa y una habilidad innata para reinventarse.

Le puede interesar: Noel Gallagher dijo que Robbie Williams era “basura”

Así confirmó Robbie Williams que vendrá a Latinoamerica

Durante su espectáculo en tierras británicas, el intérprete de Let Me Entertain You compartió con el público una anécdota personal que dejó entrever el desafío emocional que representa esta nueva etapa de su carrera.

“Estaba hablando con mi esposa de esta sensación de hacer una gira de 55 fechas y luego seguir por Latinoamérica, Australia y Nueva Zelanda, y cómo me estaba asustando. Y ella dijo: ‘Rob, te estás comportando como si esto fuera normal. Eres realmente afortunado’”, confesó frente a una multitud emocionada. Las palabras de su esposa parecen haberle recordado al artista el privilegio que implica seguir conectando con su audiencia a nivel global.

Necesita saber: Esta es la mejor banda de rock vigente según la inteligencia artificial; no es AC/DC

La gira toma su nombre del próximo álbum de estudio de Williams, Britpop, un proyecto que aún no ha sido lanzado pero que ya genera expectativas. El nuevo disco está previsto para ver la luz durante el otoño británico, y promete rendir homenaje al movimiento musical que marcó una era en el Reino Unido durante los años 90, y del cual el propio Robbie fue parte fundamental.

El año de Robbie Williams

Mientras el público espera detalles oficiales sobre las fechas y países que visitará el Britpop Tour en América Latina, los fanáticos pueden sumergirse en su historia personal a través de la película Better Man, disponible en Amazon Prime Video.

Vea también: Robbie Williams saca a relucir sus inseguridades

Este biopic, que ha recibido elogios por parte de la crítica especializada, retrata sin filtros su meteórico ascenso, la lucha contra sus demonios internos y su regreso triunfal al mundo de la música. Considerada una de las biografías musicales más impactantes de los últimos tiempos, Better Man ofrece una mirada profunda y humana al artista detrás del ícono.

Con un nuevo álbum en camino, una gira global en marcha y una película biográfica en plataformas de streaming, Robbie Williams demuestra que sigue siendo una de las figuras más fascinantes del pop británico y que su historia aún tiene muchos capítulos por escribir.