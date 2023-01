“Aquí no es para venir a sobarse los…”: sorprenden a pareja tocándose en función de Avatar

Archivado en: •

Tras múltiples retrasos, el pasado 16 de diciembre de 2022 la esperada película ‘Avatar 2’ llegó a las principales salas de cine de varios países del mundo a donde han asistido millones de personas para disfrutar de esta nueva entrega de una de las producciones más vistas en la historia del cine.

El estreno de la película se ha visto opacado porque no ha cumplido las expectativas en taquilla pese a que su recaudo superó lo estimado por la productora de ‘Avatar’. Además, las fuertes tormentas que azotaron a Estados Unidos durante los últimos días del año hicieron que algunos cines cerraran.

Por otro lado, algunos acontecimientos que se han presentado en las funciones de dicha producción también han opacado su éxito. Uno de ellos fue el tiroteo que hubo en una sala de cine en México, pues un hombre ingresó al lugar y empezó a disparar sin piedad alguna.

Por fortuna, nadie resultó herido y el hombre fue capturado por las autoridades, quienes actuaron de forma rápida y lograron evacuar a los asistentes al cine.

Ahora, un hecho ocurrido en otra sala de cine en México se volvió viral en redes sociales, pues una pareja fue descubierta haciendo «cosas indebidas» durante una función de ‘Avatar 2’.

Pareja se estaba ‘tocando’ en medio de función de Avatar 2

En redes sociales se hizo viral un video, que ya cuenta con más de 9 millones de reproducciones, en donde se escucha a varias personas, que asistieron a una función de Avatar 2, llamarle la atención a una pareja que, al parecer, estaría haciendo actos íntimos al interior de la sala de cine.

En el video, compartido en TikTok, se escucha a una mujer gritando, bastante ofuscada, por el comportamiento de la pareja, al mismo tiempo que se observa que la película en la gran pantalla del cine está en pausa.

“Aquí es para ver una película, punto. No para venir a sobarse las bolas”, se escucha decir a una mujer que estaba dentro del cine disfrutando de la función.

Aunque no se logró saber en qué terminó el bochornoso episodio, las luces del cine ya estaban prendidas y la película no se volvió a reproducir, por lo cual se infiere que la función no pudo continuar hasta que la pareja abandonara la sala de cine.