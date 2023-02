Mil maneras de terminar: hombre dejó a su novia en pleno vuelo y la mujer enloqueció

A la hora de formalizar una relación los hombres suelen sacar su creatividad a flote para pedirle a la persona que les gusta que sean novios, desde una salida a cenar hasta un enorme cartel con la petición suelen ser parte de las formas en las que los hombres le piden a la mujer que sea su novia.

Ocurre lo contrario a la hora de terminar una relación, dado que no es común que pase lo mismo que al inicio del noviazgo. Pues esta decisión se suele comunicar en medio de una discusión, por un simple mensaje de WhatsApp o una llamada.

Sin embargo, un hombre rompió todos los paradigmas y sorprendió a su pareja al terminarle a bordo de un avión, justo cuando iban en la mitad del recorrido. El hecho quedó grabado en un video que se volvió viral en redes sociales.

El hombre eligió quizá uno de los momentos más desapropiados para terminar la relación con su novia, pues la mujer se descontroló completamente y los tripulantes y pasajeros del avión tuvieron que intervenir para intentar calmarla.

El caso llamó la atención de los demás pasajeros cuando escucharon los gritos incontrolables que venían de una de las filas de asientos del avión. Por lo cual, los reclamos insistentes de una mujer hacia su novio quedaron registrados en un video que luego se volvió viral en redes sociales.

“Él le terminó en la mitad del vuelo”, escribió el usuario que compartió el video en TikTok.

Como quedó registrado en la grabación, la mujer gritó con tanta fuerza que de inmediato el personal del avión se acercó para contenerla, pues estaba muy alterada mientras golpeaba el suelo de la aeronave.

“No me importa”, expresó la ciudadana ante el pedido de la azafata para que se tranquilizara. Sin embargo, en cuestión de segundos, el personal la descuidó y ella se abalanzó hacia el que sería su pareja.

Más sujetos de la tripulación llegaron con tal de detener la agresión mientras los pasajeros permanecieron en sus sentados presenciando la bochornosa escena.

A woman lost her mind after her boyfriend broke up with her mid-flight 😳 pic.twitter.com/QlWD8bW1M6

— No Jumper (@nojumper) January 29, 2023