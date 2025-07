HAJIME no Ippo: ¿Dónde ver TODAS las temporadas en orden? Desde 1989 a la fecha

HAJIME no Ippo es uno de los animes más populares de los últimos años. Esta producción posee una gran cantidad de emociones, las cuales encantan a los amantes del anime alrededor de todo el mundo.

Particularmente, esta trama posee una larga trayectoria e historia, especialmente desde el lanzamiento de su manga en 1989, al punto de llegar a acumular 143 volúmenes.

Más noticias: Los 11 animes de Studio Ghibli que llegarán a los cines de Colombia desde agosto

Gracias a su éxito y popularidad, este manga llegó a convertirse en un anime desde la década de los 2000, también conocido como ‘Espíritu de Lucha’.

¿Dónde ver TODAS las temporadas en orden de HAJIME no Ippo?

HAJIME no Ippo o también ‘Espíritu de Lucha’, fue una creación notable por parte de Jyoji Morikawa. En caso de que no esté familiarizado con esta producción, aquí les contamos su temática.

Este anime gira alrededor del boxeo, y de Ippo Makunouchi, un joven que es salvado del bullying por parte del boxeador Mamoru Takamura.

Luego de esto, el propio deportista descubre que Ippo tiene talento para el boxeo, por lo que se decide a entrenarlo y convertirlo en un gran boxeador.

Más noticias: La película de anime más taquillera de la historia es de Demon Slayer: se lanzó en 2020

Este anime ha gustado no solo a los amantes de este tipo de animación, sino también a los fanáticos del deporte pugilístico.

Dicha producción se divide en 3 temporadas, las cuales llevan el nombre de ‘Hajime no Ippo’, ‘Hajime no Ippo: New Challenger’ y ‘Hajime no Ippo: Rising’.

En caso de que no lo haya visto y desee involucrarse dentro de la aventura de Ippo, les contamos que es muy sencillo.

Este anime se encuentra por completo en Netflix, y aunque se ve como 1 sola temporada, esta presenta las 3 partes de la producción, con un total de 76 episodios que puede disfrutar de principio a fin.

Del mismo modo, este anime, como muchos otros, presenta 1 película y 1 OVA, las cuales, en caso de que también quiera ver, les dejamos en orden a continuación.

– Hajime no Ippo: Champion Road

– Hajime no Ippo: Mashiba vs Kimura

La primera de ellas se encuentra en Netflix, mientras que la segunda puede verla en AnimeFLV. Si desea ver el anime al completo, ambas producciones se recomiendan luego de la primera temporada, para posteriormente si proceder con las últimas 2 partes.