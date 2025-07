¿Cuál es el significado de ‘One More Light’? Uno de los éxitos más profundos de Linkin Park

‘One More Light’ de Linkin Park es una de las canciones más destacadas de la industria musical en este siglo. Esta producción contó con gran reconocimiento, especialmente por el profundo significado de su letra.

Esta banda se caracterizó por la manera en que logró tocar temas de salud mental y emocional en sus letras y sus canciones.

Justo uno de los éxitos en los que logró impactar con esto de manera más notable fue ‘One More Light’. Por ello, aquí les presentamos el significado de esta canción.

El criticado penúltimo disco de Linkin Park

Linkin Park durante su trayectoria musical ha logrado lanzar 8 álbumes, los cuales han brillado de gran manera. El último de ellos fue el ‘From Zero’ con Emily Armstrong.

Sin embargo, antes de este ya hubo uno a resaltar, y fue nada más y nada menos que, el ‘One More Light’.

Esta producción fue lanzada en 2017, y ciertamente mostraba un estilo diferente al que caracterizó a Linkin Park en sus inicios, y que encantó a millones, lo que desató graves críticas.

Su sonido era ligeramente más suave, pero si algo brilla en este álbum es la agudeza y sensibilidad de sus letras. En muchas de sus canciones se expresan distintos sufrimientos con los que lidian los seres humanos en su día a día.

Un ejemplo claro de esto es ‘Heavy’, ‘Sorry for Now’ o ‘One More Light’, el cual le dio su nombre al disco.

Este último habla sobre el dolor en la vida, especialmente cuando se debe afrontar una perdida y la ausencia de un ser querido. Esto claramente ha llegado al alma de muchos, especialmente de quienes han sufrido estos hechos.

Esto conmovió a miles de personas, especialmente luego de que Chester Bennington, cantante de la banda falleciera.

Incluso, actualmente la banda, a pesar de haber regresado a los escenarios, se niega a cantar esta canción al sentir que es muy emocional, en especial por los recuerdos que evocan a su antiguo cantante.

Para mayor comprensión, a continuación les dejamos la letra de ‘One More Light’ en español.

Letra de ‘One More Light’ en español

Debería haberme quedado, ¿había señales que ignoré?

¿Puedo ayudarte a no lastimarte más?

Vimos brillo cuando el mundo estaba dormido

Hay cosas que podemos tener, pero no podemos conservar

Si ellos dicen

¿A quién le importa si se apaga una luz más?

En el cielo hay un millón de estrellas

Parpadea, parpadea

¿A quién le importa cuando se acaba el tiempo de alguien?

Si un momento es todo lo que somos

O más rápidos, más rápidos

¿A quién le importa si se apaga una luz más?

Bueno, yo lo hago

Los recuerdos tiran del piso de tus pies

En la cocina, una silla más de la que necesitas, oh

Y estás enojado, y deberías estarlo, no es justo

Solo porque no puedes ver, eso no significa que no esté allí

Si ellos dicen

¿A quién le importa si se apaga una luz más?

En el cielo hay un millón de estrellas

Parpadea, parpadea

¿A quién le importa cuando se acaba el tiempo de alguien?

Si un momento es todo lo que somos

O más rápidos, más rápidos

¿A quién le importa si se apaga una luz más?

Bueno, yo lo hago

¿A quién le importa si se apaga una luz más?

En el cielo hay un millón de estrellas

Parpadea, parpadea

¿A quién le importa cuando se acaba el tiempo de alguien?

Si un momento es todo lo que somos

O más rápido, más rápido

¿A quién le importa si se apaga una luz más?

Bueno, yo lo hago