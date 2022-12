¡Pilas! Whatsapp dejará de funcionar en estos celulares a partir del 25 de diciembre

Si usted no quiere quedarse incomunicado a través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp, preste mucha atención, porque se dio a conocer la lista de celulares en los que a partir del 25 de diciembre no estará disponible.

La aplicación de la empresa Meta constantemente está en actualización, la más reciente incluye mejores en los espacios para las videollamadas grupales y también un botón específico para la filtración de los mensajes no leídos.

Cómo saber si se va a quedar sin la aplicación en su teléfono celular

Para saber si su celular se quedará sin Whatsapp, la herramienta dio a conocer que todos los celulares que tengan Android 4.1 o un sistema operativo inferior ya no serán compatibles con la aplicación.

Para averiguar cuál es el sistema operativo que tiene su celular puede ir a la parte de ajustes o configuración, luego debe acceder en la información que dice Información del Sistema y en la parte que dice Android podrá visualizar la versión que tiene instalada en su dispositivo.

Si usted no ha actualizado el software es recomendable que lo haga para que no tenga ningún tipo de inconveniente. El mismo teléfono le notificará la actualización de software a la que puede acceder. Si no le notifica es porque e4stá actualizado o su dispositivo ya no será compatible con las siguientes versiones.

Siendo las cosas así, esta es la lista con los teléfonos en los cuales Whastapp ya no estará disponible a partir del 25 de diciembre de 2022.