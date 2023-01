“Me envidian por mi novio”: mujer mantiene encerrado a su pareja por ser “muy guapo”

Archivado en: •

Las relaciones de pareja siempre son motivo de gran interés, pues cada quien vive su amorío de una forma diferente y hay quiénes elevan su amor a otro nivel con extravagantes demostraciones de afecto.

Este fue el caso de una pareja mexicana que se hizo viral en redes sociales porque la mujer asegura tener un novio muy atractivo por lo cual ha tomado medidas extremas para evitar que otras mujeres se acerquen a él.

Pues la mexicana confesó que deja encerrado a su novio en la casa por miedo a que se lo roben y aseguró, con gran determinación que “es muy guapo y otras mujeres me envidian”. Además, dijo que solo ella lo puede ver.

Le puede interesar: “No me sirve, socio”: Mujer se viraliza por reclamo a su pareja, se comparó con Tasmania

El video fue compartido por un creador de contenido mexicano, identificado en TikTok como Ice Fire, quien realiza videos entrevistando a personas con relatos especiales, únicos y, a veces, difíciles de creer.

De hecho, el joven ya había entrevistado en otras oportunidades a la mujer mexicana, quien parece tener mucha determinación a la hora de asegurar que ella y su novio son, físicamente, muy guapos y atractivos.

Mujer encierra a su pareja por ser “muy guapo”

Según reveló en el video, la mujer expresó que una vez llevó a su novio a su trabajo y sus compañeras le dijeron que estaba muy guapo y que se lo presentara, pero ella decidió dejarlo en la casa.

“Las mujeres me envidian porque tengo un novio muy guapo. Está muy guapo, yo no lo dejo salir. Es bien guapo igual que yo, por eso vamos a tener unos hijos bien chulos entre los dos”, aseguró con contundencia la mujer.

Además, agregó que “en el trabajo me decían que se los presentara, pero mejor lo dejé en la casa y cada vez que quiera voy por él, pero nada más lo veo yo”.

Mire también: ¿Para qué playa? Hombre se dio tremendo chapuzón en medio de inundación de calle en Bogotá

Después, el mismo joven decidió entrevistar al famoso guapo hombre y este salió pidiendo públicamente que no le hablaran para evitarse problemas con su mujer.

“A todas las mujeres que me están viendo, por favor no me hablen, no me vayan a contactar porque quiero evitar problemas con ella. Yo sé que soy atractivo, pero no me metan en problemas, no quiero que pase algo entre nosotros”, afirmó el hombre.