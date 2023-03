Twenty One Pilots se presentó este jueves 23 de marzo en el Festival Estéreo Picnic y su presentación no decepcionó a ningún fanático. Aunque no estaban planeados desde un principio para hacer el concierto, la banda demostró todo su poder en el escenario en frente de las miles de personas que estuvieron en el escenario.

La presentación de Twenty One Pilots fue a las 10:45 p.m. y al escenario principal del Estéreo Picnic los fanáticos llegaron media hora antes o incluso, algunos no se fueron después del concierto de The 1975, para que cantaran con el lugar a reventar.

El show de los Pilots fue más de lo que todos los fanáticos pedían, Tyler Joseph y Josh Dun saben perfectamente cómo deleitar a su público. Con una puesta en escena totalmente interactiva, los integrantes hicieron piruetas, se bajaron del escenario y tocaron canciones colombianas.

Homenaje a Colombia

En los festivales en los que se presentaron en Sudamérica, la banda estaba haciendo covers de algunas canciones de artistas nacionales. En el caso de Colombia lo hicieron con el Joe Arroyo, Tyler salió al escenario con una escoba e inició a limpiar el lugar en el que se paró el instrumentista.

El hombre tocó el inició de ‘La Rebelión’ del Joe Arroyo, luego de eso se escuchó ‘Hip’s Don’t Lie’ de Shakira y un poco de ‘Mi Gente’ de J Balvin. Este momento fue bastante aclamado por el público, quien llenó de aplausos el gesto de la banda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radioacktiva (@radioacktiva)

Cambio de escenarios

Durante el show, Tyler y Josh se bajaron en varias ocasiones del escenario para interactuar con los fanáticos. En el público se adaptaron unas plataformas que eran sostenidas por personas y allí se pararon los artistas.

Inclusive, en un momento también se bajó Josh y tenía su batería allí para tocar el pedazo de una canción. Además, también Tyler se subió en la torre de control que queda en la parte trasera del público y desde allí interpretó ‘Stressed Out’.