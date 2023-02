Julio Correal se va contra comediantes de ‘Fuck News’ por chiste de Valentina Trespalacios

Archivado en: •

El asesinato de la dj Valentina Trespalacios conmocionó al país entero por la frialdad con la que fue asesinada y las condiciones en que su cuerpo fue encontrado. Vale recordar, que la joven fue hallada sin vida al interior de una maleta que estaba dentro de un contenedor de basura.

El feminicidio de la dj ha abierto diferentes discusiones sobre la vulnerabilidad de la mujer en el país, por lo cual, son millones de personas las que se solidarizaron con este caso. Sin embargo, hubo otros que se aprovecharon de lo mediático del hecho y hasta hicieron fuertes chistes y burlas con ello.

Este fue el caso de los comediantes Camilo Pardo y Camilo Sánchez, quienes, a través de su programa ‘Fucks News’, se burlaron sin censura del terrible asesinato de Valentina Trespalacios y de la forma en como fue encontrada sin vida.

“Toda Colombia habló de este caso y se sigue hablando de este caso… una DJ”, dice Pardo cuando es interrumpido por Sánchez, quien señala “Uy, no Mago…es el primer Fucks News del año y nos van a cerrar el programa…Sacar esa noticia… uy no ¿perdió usted la cabeza? ”, dicen los comediante en un corto video con el que anunciaron el regreso de ‘Fucks News’.

“Tiene toda la razón, no voy a dar estas noticias, guardémosla en una maletica”, dice Pardo haciendo referencia al caso de Valentina Trespalacios.

Su humor negro generó todo tipo de reacciones y comentario en redes sociales, pues miles de personas se fueron en contra de los comediantes por burlarse de un caso que conmocionó al país hace unas semanas.

Julio Correal criticó a comediantes de ‘Fuck News’

A la ola de críticas en contra de Pardo y Sánchez, se unió el cocreador de Rock al Parque, Julio Correal, quien en su cuenta oficial de Twitter ha estado comentando que lo que hicieron los comediantes no estuvo nada bien.

“La recontracagaron chinos!! Muy mal”, escribió Correal en un tweet en el que reposteó el video de los comediantes en el que se burlan del asesinato de Trespalacios.

Luego, el también actor colombiano siguió comentando en su Twitter sobre el supuesto ‘humor negro’ de los comediantes de ‘Fuck News’ y hasta confesó que solicitó que la cuenta de Twitter de Camilo Pardo fuera suspendida.

“Señor Camilo Pardo quiero decirle que lo reporte y solicite su bloqueo en Twitter”, escribió Correal en sus redes sociales.

Luego, le preguntó a sus más de 96 mil seguidores que si ya habían reportado la cuenta del comediante: “Y usted ¿ya lo reporto?”.

Ante la petición de Correal, el mismo comediante Camilo Pardo le respondió irónicamente y le dijo: “No, no me he reportado, ya mismo lo hago”.

Julio Correal le volvió a responder a Pardo expresándole que, “Si Camilo repórtese por burlarse de la muerte violenta de una Colombiana de manera cruel y sin tener piedad por la familia de Valentina y todas las familias que han sufrido de ese tipo de violencia que a su auditorio le causa tanta risa …bien chino!! siga adelante !!!”.