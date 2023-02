Hombre habría asesinado a su expareja y luego se suicidó en Bogotá

El trágico asesinato de una mujer en Bogotá y el posterior suicido del hombre que lo hizo ha causado conmoción en redes. Este hecho sucedió en el norte de la ciudad y ha causado escozor en la comunidad.

Le puede interesar: Tiktoker es viral por señalar a las universidades en Bogotá con las «mujeres más bandidas»

Así puede saber si tiene acceso al subsidio de TransMilenio y SITP en Bogotá

Las autoridades fueron alertadas porque había una persona sin vida en la vía pública. Todo sucedió en la carrera 96 con calle 128 y los vecinos fueron quienes informaron sobre el hecho.

Según la información que se tiene, un hombre asesinó a su expareja y después de escapar del lugar se quitó la vida. En la llamada que recibió la Policía decían que una persona estaba sin signos vitales en una calle concurrida de la ciudad.

“Recibimos una llamada al 123 en donde nos reportaron una persona sin signos vitales en una calle transcurrida. Al llegar, los uniformados corroboraron la situación y gracias a versiones de testigos, se estableció que esta persona había salido de una casa a pocos metros”, dijo el coronel Sergio Bayona, oficial de Inspección.

Cuando llegaron a la casa que las personas habían indicado, algunos vecinos dijeron que habían escuchado varios disparos. Por eso, en el momento en que miraron la vivienda, se dieron cuenta que estaba el cuerpo de una mujer.

Además, no solo estaba el cuerpo de la mujer, también al lado de este estaba su bebé de dos años. La menor no tenía ningún rastro de abuso o agresión. La tía de la mujer dijo que ella no había dejado totalmente al hombre porque él le hacía amenazas sobre quitarle la vida.

“Esto era una muerte anunciada. Ella llevaba una relación de ocho años con ese delincuente, ese sujeto tenía casa por cárcel, ella no lo dejaba por las amenazas que le hacía de que la iba a matar”, dijo la mujer.

También, comentó que su sobrina había sido agredida por el hombre en el pasado y llamaba a la Policía. Además, comentó que denunció en la Fiscalía la persecución que ha sufrido.

“Pido a las autoridades que sean competentes, que ante las denuncias de agresión actúen de inmediato, si mi sobrina hubiera sido atendida de manera oportuna, aún estaría viva y ese sujeto estaría en prisión”, puntualizó la denunciante.