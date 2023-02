Hincha de Tolima que agredió a Cataño ahora quiere ser Gestor de Paz

Archivado en: •

El pasado domingo se vivió un nuevo hecho de intolerancia que manchó el fútbol colombiano. Esta vez, por cuenta de un hincha de Tolima que ingresó a la cancha con el único objetivo de agredir a Daniel Cataño, exjugador del equipo de los Pijaos y actual centrocampista de Millonarios.

El hecho ocurrió segundos antes de que se escuchara el pitazo que le daría inicio al encuentro entre Tolima y Millonarios, por la cuarta jornada de la Liga. Sin embargo, el hincha, identificado como Alejandro Montenegro, le dio un fuerte golpe por la espalda a Cataño y este también respondió correteándolo. Dichas acciones terminaron en la cancelación del encuentro futbolístico.

Ahora, se conoció que el hincha agresor quedó en libertad tras haber sido llevado a la Fiscalía. Igualmente, el joven de 21 años apareció hablando en un video en el que pidió disculpas públicamente y aceptó su error.

“El tema es aceptar todos los errores. Me dejo llevar de las provocaciones que hace Daniel Cataño hacia las tribunas. No podemos limpiar a una persona y a la otra le dañamos la imagen. En ningún momento me estoy salvando de culpas. En el momento es algo que pasa, es algo inexplicable, yo mismo siento cabeza”, expresó durante el discurso, que, para muchos fue un texto leído.

Asimismo, comentó que, así como el cometió un error el futbolista también lo hizo y afirmó que lo ocurrido le había dañado la imagen.

“Yo no odio a Cataño, nunca lo he dicho. Odiar a una persona es algo extremo. Para mí él cometió un error como futbolista, que lo puede cometer cualquier persona. Es la forma de ser de él, hay que ‘mermarle’ con la hinchada, que se sienten dolidos. Me dañaron la imagen”, expresó.

Hincha de Tolima quiere ser gestor de paz

Luego de su pronunciamiento público, el aficionado aprovechó el diálogo con un medio local para manifestar que le gustaría ser Gestor de Paz en los estadios y así transmitir un mensaje de reconciliación especialmente en el ámbito futbolístico.

“Lo de ser Gestor de Paz sería algo bonito, porque yo creo que, si hay alguien que entienda lo que siente un hincha en el estadio, puedo ser yo”, aseguró Montenegro durante la entrevista.

Cabe recordar, que el hincha también había comentado hace unos días que no descarta la posibilidad de demandar a Cataño por el golpe que este le propinó en la cancha, justo después de la agresión que él tuvo en contra del futbolista.