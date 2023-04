Guns N’ Roses: esta es la canción que Axl Rose se arrepiente de haber lanzado

Guns N’ Roses es sin duda alguna una de las bandas más importantes e históricas del rock. Su trayectoria hace que sean reconocidos por nuevas y antiguas generaciones y sus canciones se siguen destacando a medida que avanzan los años.

A lo largo de su carrera musical, han lanzado canciones que han sido totalmente aclamadas por la crítica y los fanáticos y también otras que han sido bastante polémicas e, inclusive, en algunos casos consideradas ofensivas.

Dentro de estos temas se encuentra una canción que Axl Rose se arrepiente de haber lanzado, le contamos de cuál se trata.

Axl Rose se arrepiente

Después del lanzamiento de ‘Use Your Illusion I y II’, Axl Rose fue invitado a ‘That Metal Show’. Allí, lo indagaron sobre ‘Get in the Ring’, una de las canciones que hace parte de estos álbumes.

Recordemos que Guns N’ Roses lanzó dos álbumes el mismo día, parte 1 y 2, que son ‘Use Your Illusion’, de allí hay algunas de las mejores canciones de la banda y otras que no causaron mucha empatía.

En ‘Get in the Ring’, específicamente, se centra una gran parte de la crítica que la banda recibió por esas producciones. La canción la inició haciendo el bajista Duff McKagan y se llamaba ‘Why do you look at me when you hate me’, sin embargo, el título cambió cuando todos los integrantes iniciaron a agregar a la melodía.

La canción inicia incitando a la pelea, pero el factor que fue criticado es que, en el puente, inician a nombrar algunos de los detractores de la banda. Según comentó Axl Rose, le tendieron una trampa y luego lo dejaron solo lidiando con los problemas que tuvo esta canción.

“Había un espacio vacío en la canción y la banda me dice, “¿Por qué no le tiras a los periodistas?” y dije, “Sí, claro”, y a todos les gustó. Pero cuando comenzó a ser un problema, todos desaparecieron. Yo era muy ingenuo y no me había dado cuenta de las guerras políticas entre los distintos publicistas en la discográfica y sus relaciones con revistas como Rolling Stone y SPIN. Así que me tendieron una trampa y nadie se puso al frente a decir nada”, dijo.