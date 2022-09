‘Photograph’: así fue la interpretación de Miley Cirus y Def Leppard a Taylor Hawkins

Archivado en: •

El pasado 27 de septiembre se llevó a cabo el segundo concierto en homenaje al fallecido baterista de los Foo Fighters, Taylor Hawkins. En medio de los reconocimientos, grandes estrellas del rock n’ roll y de otros géneros como el pop se dieron cita en el Kia Forum de Los Ángeles para hacer vibrar a los asistentes y recordar al músico estadounidense.

Uno de los mejores momentos de la noche fue cuando la famosa cantante Miley Cyrus subió al escenario para cantar junto a Def Leppard el tema ‘Photograph’. En el escenario también se encontraban Joe Elliott, Rick Savage y Phil Collen. También el vocalista de los Foo Fighters Dave Grohl, el guitarrista Chris Shiflett y el baterista de Weezer Patrick Wilson.

El éxito de Def Leppard emocionó a los miles de asistentes al Kia Forum de la misma manera como la cantante Pink cantó junto a Bryan May y Roger Taylor de la emblemática Queen: ‘Somebody To Love’.

Pink sings «Somebody to Love» with Queen at the Taylor Hawkins tribute concert in Los Angeles. https://t.co/1Ecxm8ndog pic.twitter.com/8JWWzmCgxD

— Variety (@Variety) September 28, 2022