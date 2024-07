Llegó julio y con ello los infaltables memes de Julio Iglesias que estallan las redes

Archivado en: •

Cada vez que llega julio, las redes sociales se inundan de memes con la imagen del cantante español Julio Iglesias. Esta divertida tradición se ha convertido en un fenómeno viral que, año tras año, sorprende con nuevas y creativas ocurrencias por parte de todos los usuarios.

Aunque se desconoce el origen de esta particular tradición, que se ha tomado las redes sociales por muchos años, diferentes imágenes de Julio Iglesias han sido protagonistas de innumerables memes que se suelen compartir por Facebook, Instagram, X y hasta WhatsApp.

Pese a que cada vez que llega el séptimo mes del año, Julio Iglesias se convierte en tendencia mundial, el cantante español es reconocido principalmente por su carrera musical. El artista es quien está detrás de populares canciones como ‘De niña a mujer’, ‘Seguiré mi camino’, ‘La Paloma’, ‘Ni te tengo, ni te olvido’, entre otras.

Los mejores memes de la llegada de julio

Cada vez que llega el primero de julio, el cantante Julio Iglesias se convierte en una estrella digital al ser el protagonista de millones de memes que invaden todas las redes sociales. Durante esta época, los usuarios sacan a flote toda su imaginación para crear infinidad de imágenes con el cantante español como estrella.

Vale destacar que estas imágenes son del agrado del propio protagonista. En diferentes oportunidades y entrevista, Iglesias ha asegurado que estos memes también le causan gracia y no tiene ningún problema con que usen su imagen para hacer divertidas creaciones.

«Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa», reveló en una entrevista para la revista ‘Hola’ en México.

Tengo un amor odio con los memes de Julio 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤣🤣 pic.twitter.com/4NFB8oztq3 — San✨ (@Lady__Mermelada) July 1, 2024

Señoras y señores, ¡HA LLEGADO JULIO! pic.twitter.com/VMuzoDbqZz — Julio Iglesias Universal (@JulioIglesiasES) July 1, 2024