El golazo de Cristiano Ronaldo desde 40 metros por el que exigen que le den el Puskás

Archivado en: •

Durante el partido entre el Al-Nassr contra el Al-Akhdoud, Cristiano Ronaldo deslumbró al mundo del fútbol con un doblete magistral que incluyó un gol desde 40 metros, un tanto que ya está siendo considerado como uno de los mejores de su carrera y que ha despertado la exigencia para que se le otorgue el premio Puskás.

El encuentro entre Al-Nassr y Al-Akhdoud finalizó con una victoria contundente de 3-0 a favor del equipo de Cristiano, quien a sus 38 años demostró estar en plena forma. Tras un primer tiempo en el que el portugués se mostró visiblemente molesto, el segundo acto fue testigo de su talento.

El golazo de Cristiano Ronaldo desde 40 metros

A los 77 minutos, Ronaldo anotó un gol de alta categoría con un control impecable y un remate espectacular que premió su insistencia frente a la portería rival. Pero fue tres minutos después cuando dejó a todos boquiabiertos al marcar desde 40 metros con un golazo increíble.

El gol de Cristiano Ronaldo dejó atónitos a los aficionados y a los expertos. Muchos ya lo consideran como uno de los mejores de la temporada y no dudan en exigir que sea candidato al premio Puskás, que se otorga al mejor gol del año.

Le puede interesar: Así reaccionó fanático de Cristiano Ronaldo al balón de oro de Messi: no lo podía creer

El premio Puskás, que se otorga desde 2009, ha sido ganado por futbolistas como Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Gareth Bale, Neymar y hasta el mismo Cristiano Ronaldo.

Con este gol, Cristiano Ronaldo sigue demostrando que es uno de los mejores futbolistas del mundo. A sus 38 años, el portugués sigue marcando goles espectaculares y liderando al Al-Nassr en la Liga de Arabia Saudí.

Señoras y señores, con ustedes, Cristiano Ronaldo 🇵🇹. Así selló su doblete contra Al-Okhdood. Sí, sí, así. Inevitable. Una y otra vez.pic.twitter.com/ssB0LX5yNc — VarskySports (@VarskySports) November 24, 2023

El tiktoker que imita la voz de Cristiano Ronaldo

Un joven, que se hace llamar ‘Chris RG’ en TikTok, ha revolucionado las redes sociales al imitar la voz de Cristiano Ronaldo. Los videos haciendo la voz del ‘Bicho’ acumulan millones de reproducciones y sus audios le están dando la vuelta al mundo.

El creador de contenido, quien suma más de 250 mil seguidores en TikTok, le está cumpliendo el sueño a más de un fanático de Ronaldo que anhelaría tener un audio del futbolista, pues Chris RG comparte audios con la voz del ‘Bicho’ dando mensajes motivacionales y hasta personalizados.

Mire también: Esta es la forma más económica de ver jugar a Cristiano Ronaldo: más de 10 millones

Su impresionante parecido con la voz del futbolista portugués ha generado que más de un hincha se confunda pensando que en realidad se trata del portugués. Sin embargo, solo es un tiktoker mexicano que imita su voz.

“Epa, me dijeron que todavía estás acostado, que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, tienes que salir, que nos vean la carita, de qué estamos hechos”, dice uno de los audios más virales del tiktoker imitando la voz del ‘Bicho’.

Por supuesto, sus videos han causado revuelo en internet y más de uno ha aprovechado el talento del mexicano para pedirle audios personalizados con la voz del ‘Bicho’, así no se trate del verdadero futbolista.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱